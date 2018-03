- / -

BYD, marca china de automóviles representada en el Perú por Inchcape Latam Perú, lanzó en el país su renovado modelo All New F3. Este vehículo, que se caracteriza por su moderno diseño, tecnología y seguridad, ingresa con un precio de US$11.990 y un equipamiento full de serie. “Tenemos grandes expectativas con el lanzamiento del All New F3, se trata de un vehículo completo y seguro; que destaca por su gran relación precio/equipamiento que lo hace muy atractivo para personas solteras o parejas jóvenes y, en general, para todo aquel que desee sacarle el máximo provecho a su inversión. Nuestra proyección es colocar 500 unidades al cierre del 2018”, señaló José Luis Vásquez, gerente de Nuevos Negocios en Inchcape Latam Perú.