British American Tobacco (BAT) logró la calificación “Gold Class” -siendo la única empresa tabacalera en el mundo que obtiene esta distinción- en la edición 2018 del Anuario de Sustentabilidad de RobecoSAM, agencia de evaluación de sostenibilidad dirigida a los inversionistas globales. Este año, 942 compañías, de 43 diferentes países, fueron evaluadas en materia económica (códigos de conducta, manejo de crisis, cadena productiva, etc.), medioambiental (eco-eficiencia operacional, abastecimiento de materias primas, etc.) y social (desarrollo de capital humano, salud, seguridad en el trabajo, etc.). A nivel internacional, BAT trabaja erradicando el trabajo infantil en plantaciones de tabaco y mejorando las condiciones de trabajo en el sector agrícola. En el Perú, ha impulsado la campaña “Negocio Responsable”, para que los bodegueros mantengan alejados a los menores de edad del consumo de tabaco; así como para que no comercialicen cigarrillos de contrabando.