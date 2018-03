- / -

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría ha sido reconocido como el “Mejor estudio de abogados local en América Latina” por la prestigiosa publicación IJ Global, la cual premió también como “Deals of the Year” la participación de la firma en dos importantes operaciones de alta complejidad. Las transacciones premiadas fueros “AELA” que consistió en la asesoraría a los bancos en el financiamiento para la construcción y operación de tres proyectos de energía eólica. Dichos proyectos, cuyo financiamiento es el fruto de la colaboración entre organismos multilaterales y bancos comerciales, aumentan la capacidad instalada en Chile en base a energía renovable no convencional, en un 10% aproximadamente. En Colombia, PPU fue premiado por la financiación de la concesión Antioquia-Bolívar: “Ruta al Mar. Esta transacción corresponde al primer financiamiento a largo plazo de un proyecto de carretera de iniciativa privada en Colombia.