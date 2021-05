Siguiendo los pasos de OLX Autos en otros países de la región, como Chile, Ecuador, Colombia y Argentina, la empresa de compra y venta de autos usados decidió complementar sus operaciones online con el retail físico también en Perú, tras abrir su primera tienda en Lima (San Miguel).

Esta apuesta -que demandó US$ 100.000, sin considerar el valor de los autos- solo es la primera de muchas, ya que el plan de expansión implica abrir tres locales más este año en provincias como Trujillo, Arequipa y Huancayo, en vista de la demanda de estas ciudades, revela Ever Pérez, gerente Sell Out & Retail de OLX Autos Perú.

Este paso al mundo físico responde a la positiva evolución que está teniendo este negocio para la plataforma, ya que de las 11 unidades comercializadas en su primer mes de operaciones (setiembre 2020) han pasado a vender 180 vehículos en abril y para el cierre de este mes proyectan colocar 190 unidades.

Comenta que a la fecha OLX Autos ya es el mayor vendedor de seminuevos en el mercado peruano, por encima de Autoland, One, Gildemeister, LimAutos, entre otros, con quienes también trabajan de la mano, ya que a ellos les venden los autos que compran. “El 90% de las ventas que hacemos se dan a través de subastas a estas empresas y a personas que se dedican a este negocio y el resto a través de los clasificados u OLX Retail”, precisa.

Recuerda que, como parte de las inspecciones y control de calidad que realizan, se revisan más de 250 puntos en las funciones del auto que dan una mayor garantía y confianza al potencial comprador. “En la tienda tenemos en exposición alrededor de 22 vehículos, pero el cliente puede contactarnos en línea pedir una cita y nosotros le llevamos el vehículo de elección a la tienda o si prefiere, como ya lo veníamos haciendo, a su casa”, indica.

Además, sostiene que el cliente puede dejar también su auto e calidad de pago de un seminuevo, y pensando en las personas que quizá no le alcance para pagar la diferencia están trabajando con financieras y bancos para brindar créditos a tasas especiales y garantías extendidas de hasta 6 meses.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

De otro lado, el ejecutivo menciona que si bien la demanda de vehículos usados en el mercado en general sigue activa, la dinámica de compra y venta se ha ralentizado en vista a la volatilidad del precio del dólar, provocada por la incertidumbre política.

“Algunas decisiones de compra se han postergado hasta tener un panorama más claro”, asegura.

Esta situación también ha generado que desde en el último mes los precio de este tipo de vehículos aumenten entre 5% y 10%, afirma. No obstante, estima que pasando junio, junto a la segunda vuelta electoral, estos se deben estabilizar.

Recuerda que ya desde meses atrás también se hicieron ajustes en los precios por la falta de stock de modelos en algunas marcas de autos.

Indica, además, que el mercado de vehículos seminuevos no hay un registro o control estricto de cuánto es lo que se vende y solo se cuenta con la data de las transferencias que se registran en Sunarp. Así, el año pasado, por ejemplo, se registraron 380.000 transferencias, pero por auto se puede dar entre dos a tres transferencias previas hasta quedarse con el dueño definitivo, lo cual distorsiona la estadística, explica.

Finalmente, detalla que las marcas que continúan siendo las más demandadas son Toyota, Hyundai y Kia, entre las principales. Mientras que a nivel de marcas chinas destacan JAC, Great Wall, Changan, Chery, Haval y Geely.