Resumen

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La competencia por liderar el negocio de la inteligencia artificial ha entrado en una nueva fase. | Fotógrafo: SeongJoon Cho/Bloomberg
La competencia por liderar el negocio de la inteligencia artificial ha entrado en una nueva fase. | Fotógrafo: SeongJoon Cho/Bloomberg
/ SeongJoon Cho
Por Redacción EC

La competencia por liderar el negocio de la inteligencia artificial ha entrado en una nueva fase. OpenAI, creadora de ChatGPT, presentó de manera confidencial su solicitud para una oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos, en una movida que le permitiría acceder a nuevas fuentes de financiamiento para sostener sus ambiciosos planes de expansión.

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