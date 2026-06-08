La competencia por liderar el negocio de la inteligencia artificial ha entrado en una nueva fase. OpenAI, creadora de ChatGPT, presentó de manera confidencial su solicitud para una oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos, en una movida que le permitiría acceder a nuevas fuentes de financiamiento para sostener sus ambiciosos planes de expansión.

La compañía dirigida por Sam Altman confirmó que presentó documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), aunque precisó que todavía no ha definido un cronograma definitivo para su debut bursátil. Según Bloomberg, OpenAI trabaja junto a Goldman Sachs y Morgan Stanley en una posible salida al mercado durante este año.

La decisión llega en un momento de creciente competencia dentro de la industria. Empresas como Anthropic y Google han intensificado su apuesta por la inteligencia artificial, mientras que el desarrollo de nuevos modelos exige inversiones cada vez mayores en infraestructura, centros de datos y adquisición de chips especializados.

De hecho, Anthropic —desarrolladora del chatbot Claude— anunció recientemente que también presentó de forma confidencial su solicitud para cotizar en bolsa. La startup alcanzó además una valoración de US$965.000 millones en su última ronda privada, superando por primera vez la valoración de OpenAI.

La necesidad de capital se ha convertido en uno de los principales desafíos para las compañías de IA. OpenAI comunicó a sus inversionistas que prevé destinar alrededor de US$600.000 millones a infraestructura de inteligencia artificial hacia 2030, reflejando la magnitud de las inversiones que demanda el sector.

Antes de concretar su eventual debut bursátil, la empresa también planea realizar una oferta para adquirir acciones de empleados, con el objetivo de brindarles liquidez, según personas familiarizadas con el proceso.

Fundada hace más de una década, OpenAI se convirtió en el principal referente de la inteligencia artificial generativa tras el lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022. Sin embargo, la empresa enfrenta un entorno más desafiante que en sus primeros años de expansión.

Bloomberg señaló que la compañía no habría alcanzado algunos objetivos internos vinculados al crecimiento de usuarios e ingresos. Además, en los últimos meses se registraron cambios en puestos clave de la organización y esfuerzos para simplificar una cartera de productos cada vez más amplia.

La posible salida a bolsa también abriría un nuevo frente de competencia con Elon Musk. Mientras OpenAI evalúa su ingreso a los mercados públicos, SpaceX —la compañía aeroespacial del empresario— prepara igualmente su debut bursátil con una valoración cercana a US$1,8 billones, lo que la convertiría en una de las empresas cotizadas más valiosas del mundo.

Pese a ello, OpenAI ya ha protagonizado una de las mayores rondas de financiamiento privado de la historia reciente. La empresa cerró una operación para captar US$122.000 millones con una valoración de US$852.000 millones, recursos que apuntan a fortalecer su capacidad tecnológica en una industria donde la escala y la velocidad de inversión son cada vez más determinantes. Según Bloomberg, la decisión de acudir a los mercados públicos busca precisamente asegurar el financiamiento necesario para competir en la próxima etapa de desarrollo de la inteligencia artificial.