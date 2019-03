Newmont rechaza megaoferta para crear la mayor productora de oro del mundo

La gigante Newmont Mining Corp. terminó rechazando la cuantiosa oferta de compra de Barrick Gold por US$17.800 millones, con lo cual se rompe el acuerdo previsto durante las últimas dos semanas para crear al mayor productor de oro en el mundo.

El directorio de Newmont informó en un comunicado este lunes 4 de marzo que rechazó unánimemente la propuesta y señaló que la adquisición de Goldcorp Inc, previamente anunciada por Newmont, no sería el mejor camino para la compañía.

La empresa con sede en Colorado, Estados Unidos, consideró que sería mejor optar por otra ruta. En esa línea, presentó a Barrick Gold una propuesta de empresa conjunta que, de concretarse, abarcaría las operaciones de Nevada (EE.UU.) de las dos compañías mineras.

¿POR QUÉ NO SE CONCRETÓ LA COMPRA?

La minera Newmont había planteado serias dudas sobre la propuesta hecha por Barrick a raíz de una oferta hostil y sin prima desde que se hizo público el anuncio de compra el 25 de febrero, de acuerdo a Bloomberg. Newmont había señalado que su acuerdo para hacerse cargo de Goldcorp ofrecía mejores beneficios, y el director ejecutivo de la firma, Gary Goldberg, dijo que la oferta final de adquisición de Barrick era "desesperada y extraña".

La semana pasada, Barrick había dicho que estaba considerando hacer una oferta en acciones por Newmont. (Foto: Reuters)

"La combinación con Goldcorp es significativamente más acrecentadora para los accionistas de Newmont en todas las métricas relevantes en comparación con la propuesta de Barrick, incluso cuando se toman en cuenta las propias estimaciones de sinergia de Barrick", detalló Gary Goldberg en un comunicado.

En una carta dirigida este lunes al presidente ejecutivo de Barrick, John Thornton, y al CEO de Barrick, Mark Bristow, Gary Goldberg (Newmont) señaló que "desde que terminaron las discusiones sobre la fusión en el 2014, Newmont ha superado significativamente a Barrick en casi todos los indicadores". "Nuestro equipo de administración tiene un historial consistente y de larga data de entregar una ejecución superior. En contraste, el bajo desempeño de Barrick resalta su modelo operativo ineficaz, el pobre historial de rendimientos de los accionistas y un riesgo jurisdiccional significativo", continuó.

Una persona familiarizada con el proceso de oferta comentó a Bloomberg que la aurífera Barrick no tiene intención de elevar su oferta por Newmont. En esa línea, cabe recordar que la industria del oro ha estado en un proceso de transformación en los últimos meses: en setiembre del 2018, Barrick, líder de la industria mundial, acordó comprar Randgold Resources por US$5.400 millones; y tres meses después Newmont anunció su plan de compra de su rival canadiense Goldcorp Inc por US$10.000 millones, lo que llevaría a la firma a ser el indiscutible líder en la producción de oro.

No obstante, las probabilidades de que Barrick acepte la propuesta de Newmont sobre una empresa conjunta en Nevada son pocas. Bloomberg remarcó que la minera consideró que la empresa conjunta no lograría los beneficios que conlleva la combinación de los dos mayores productores de oro.

"La experiencia de Barrick con Newmont como socio de una empresa conjunta sugiera que no es una transacción que maximice el valor para cualquiera de las partes. Como resultado, las negociaciones con Newmont a lo largo de los años no han sido fructíferas y no nos dan la confianza de que se pueda implementar", precisó Barrick en una presentación actualizada en su plataforma web.

IMPACTO

Tras conocerse el rechazo de Newmont a la oferta de Barrick, las acciones de Newmont cayeron un 0,5%, a US$33,64, a las 8:40 de la mañana antes del inicio de las operaciones regulares en Wall Street. Barrick, en tanto, bajó un 0,9%, a US$12,20. Un portavoz de Barrick no hizo comentarios inmediatos al rechazo luego de ser contactado por Bloomberg.

En una entrevista el 25 de febrero, Gary Goldberg se refirió al CEO de Barrick (Mark Bristow) y señaló que no tenía experiencia como líder de una cartera global. "De hecho, diría que ninguno de su equipo ha dirigido una cartera global como la que tenemos implementada".

Ese mismo día, Bristow acotó que su equipo podría hacer un mejor trabajo que su rival. "He pasado mucho tiempo en Nevada y no tengo dudas de que puedo hacer un mejor trabajo que Newmont", puntualizó en una entrevista con Bloomberg Television.