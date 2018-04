Movistar no estuvo de acuerdo con las reglas que establecen los cargos de interconexión para la terminación de llamadas de telefonía móvil definidos este año por Osiptel y pidió que estas sean reconsideradas. El regulador informó ayer que ha declarado improcedente dicho pedido.

Como se recordará, a fines de enero el regulador aprobó un cargo de terminación único para las llamadas realizadas entre las redes de telefonía móvil de US$ 0.00661 por minuto, sin IGV. La novedad era que se cobraría el mismo cargo por igual a todos los operadores y que solo tendría vigencia de un año, y ya no tres o cuatro como era habitual.

La medida fue debatida públicamente antes de ser promulgada a fines de enero del presente año. En la audiencia los distintos operadores móviles manifestaron sus discrepancias sobre el monto propuesto por Osiptel, pero coincidieron en su mayor medida en la conveniencia de que sea el mismo valor para todos los jugadores.

Movistar pidió una reconsideración de la norma dispuesta el pasado 16 de febrero. No impugnaron el valor de interconexión sino el plazo que durarían los mismos. Lo habitual era que se definieran cada cuatro años y luego, dadas las condiciones del mercado, se cambió a tres. Para Movistar el plazo de un año es demasiado corto y se debió mantener en tres.

Osiptel no ha aceptado el pedido por considerar que no genera sobrecostos ni recargas extremas de procesos para los operadores brindar sus estudios de costos cada año y no cada tres.

Según consta en el informe que han publicado Osiptel en su página web, el pedido fue informado a los otros operadores, quienes también discreparon con la reconsideración solicitada por Movistar.