El presidente del Osiptel, Rafael Muente, informó que por ahora las modificaciones a la regulación ligada a los OMV (operadores móviles virtuales) no es una prioridad de la agenda.

Recién a fin de año, aclaró, será posible evaluar qué medidas se pueden tomar para mejorar la negociación entre las OMV y los operadores con red a los que les alquilan la infraestructura.

De concretarse alguna mejora, agregó, estas no serán radicales y no implicarán que se dé el "boom" de las OMV. Las normas son perfectibles y se pueden mejorar, pero no garantizarán la llegada de más rivales al mercado.

inkacel, el único omv en el mercado, tenía al cierre del 2017 86.516 clientes móviles. eso equivale a menos del 0,2% del participación.

El mercado está abierto a la llegada de más jugadores, aclaró, pero es poco probable que hayan lanzamientos nuevos este año porque la intensidad competitiva es muy alta y se necesitan "grandes espaldas financieras" para soportarla.

UNO EN CAMINO

Muente precisó que en la actualidad tenemos un OMV compitiendo en el mercado (Inkacel) y hay otro que está en pleno proceso de negociación de tarifas con sus proveedores.

Es importante recordar que el año pasado se habían registrado en el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) tres OMV nuevos, pero solo uno de ellos ya está en negociación de su tarifa con el proveedor y estaría ya encaminado para su lanzamiento.