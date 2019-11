Ositrán aún no opina sobre cambios hechos a Chinchero

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha anunciado que el 31 de enero iniciarán las obras del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco). Sin embargo, sitrán aún no opina sobre cambios hechos a Chinchero El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha anunciado que el 31 de enero iniciarán las obras del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco). Sin embargo, Ositrán aún no emite su opinión sobre los cambios que se efectuarían al contrato de concesión de este aeropuerto. Tiene previsto hacerlo a mediados de la próxima semana. Si bien esta opinión no es de obligatorio cumplimiento para el MTC, sí resulta importante por tratarse del regulador de la infraestructura de transporte de uso público en el país. Hace unas semanas, Martín Vizcarra, titular del MTC, anunció que ya se ha resuelto la controversia que existía en relación al financiamiento del proyecto, y que había generado la demora en el inicio de obras: el Estado asumirá desde ahora el costo de financiamiento y ya no dentro de 15 años. Esta alternativa de financiamiento se asemeja a la de una obra pública, pues es el Estado el que toma el financiamiento. La controversia sobre quién asumiría los intereses de los US$265 millones en un plazo de 15 años generó el desencuentro entre el concesionario del futuro aeropuerto internacional del Cusco y el gobierno anterior, al punto de que, incluso, se consideró la posibilidad de volver a concursar el proyecto. La firma de la adenda del contrato ha sido fijada para la semana del 23 de enero y el inicio de obras antes de fin de mes, según el MTC. —Discusión— Desde que el actual gobierno asumió la gestión, el MTC reconoció la controversia que incluía el contrato de concesión de Chinchero en relación a si el Estado debía pagar o no los costos financieros. Por un lado, Vizcarra señalaba que existía un problema de diseño del contrato, mientras que el concesionario opinaba lo contrario, pues aseguraba que era similar a otros contratos cofinanciados.  El MTC prevé firmar la adenda del aeropuerto en la semana del 23 de enero. En detalle  El proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero fue adjudicado en el 2014.  Kuntur Wasi, concesionario del proyecto, pidió un cofinanciamiento de US$265 mlls., mientras que los otros dos postores pidieron uno de US$411 mlls. y US$348 mlls.  Las obras iniciarán con labores de remoción de tierras con una inversión de US$140 millones. viviana gálvez córdova usiLas obras del aeropuerto iniciarían el 31 de enero próximo.">Ositrán aún no emite su opinión sobre los cambios que se efectuarían al contrato de concesión de este aeropuerto. Tiene previsto hacerlo a mediados de la próxima semana. Si bien esta opinión no es de obligatorio cumplimiento para el MTC, sí resulta importante por tratarse del regulador de la infraestructura de transporte de uso público en el país.

Hace unas semanas, Martín Vizcarra, titular del MTC, anunció que ya se ha resuelto la controversia que existía en relación al financiamiento del proyecto, y que había generado la demora en el inicio de obras: el Estado asumirá desde ahora el costo de financiamiento y ya no dentro de 15 años. Esta alternativa de financiamiento se asemeja a la de una obra pública, pues es el Estado el que toma el financiamiento.

La controversia sobre quién asumiría los intereses de los US$265 millones en un plazo de 15 años generó el desencuentro entre el concesionario del futuro aeropuerto internacional del Cusco y el gobierno anterior, al punto de que, incluso, se consideró la posibilidad de volver a concursar el proyecto.

La firma de la adenda del contrato ha sido fijada para la semana del 23 de enero y el inicio de obras antes de fin de mes, según el MTC.

Discusión Desde que el actual gobierno asumió la gestión, el MTC reconoció la controversia que incluía el contrato de concesión de Chinchero en relación a si el Estado debía pagar o no los costos financieros. Por un lado, Vizcarra señalaba que existía un problema de diseño del contrato, mientras que el concesionario opinaba lo contrario, pues aseguraba que era similar a otros contratos cofinanciados. 

El MTC prevé firmar la adenda del aeropuerto en la semana del 23 de enero.

 El proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero fue adjudicado en el 2014.  Kuntur Wasi, concesionario del proyecto, ganó la concesión pidiendo un cofinanciamiento de US$265 millones, mientras que los otros dos postores pidieron uno de US$411 millones y US$348 millones.

Las obras iniciarán con labores de remoción de tierras con una inversión de US$140 millones.