Pacomarca: la estación alpaquera que impulsa la genética y el desarrollo de los criadores altoandinos

Cada año, cientos de criadores alpaqueros llegan a la estación científica de Pacomarca para aprender no solo sobre mejora genética, sino también sobre alimentación, crianza, esquila y cuidados que elevan la calidad y finura de la fibra de este animal andino. Fundada por la división textil del Grupo Inca (Incapaca, Inca Tops, Kuna y diversas empresas en sectores como agroinudstrial, servicios, turismo y gastronomía) la iniciativa busca generar modelos económicos sostenibles a 4.000 m s. n. m., en Puno y Cusco.

¿Cuándo nació Pacomarca?

Se fundó en 2001 y, desde entonces, ha sido el principal motor de responsabilidad social del Grupo Inca. Hoy sigue activa, colaborando con productores alpaqueros, gobiernos locales, universidades y marcas internacionales.

¿En qué consiste el proyecto?

Pacomarca es una estación científica y social. En nuestro fundo mantenemos alrededor de 2.500 alpacas, con las que realizamos trabajos de mejora genética para afinar la fibra y rescatar el color negro natural, que estaba en riesgo de desaparecer. Todo lo que desarrollamos aquí lo compartimos con las comunidades.

¿También optimizan el uso de recursos?

Sí. Nuestro objetivo es que la cadena productiva alpaquera sea sostenible en el tiempo, apoyando a su eslabón más vulnerable: los criadores altoandinos. Incorporamos buenas prácticas comunitarias, como la “Inca Esquila” y la crianza de alpacas negras, en un sistema económico que conecta a los productores con Inca Tops, la cual compra la fibra y paga precios diferenciales por estas prácticas.

¿Qué beneficios concretos han obtenido los criadores?

Hemos donado 1.274 alpacas —valoradas en más de S/ 5 millones—, construido siete viviendas sostenibles y recibido a más de 4.000 visitantes en pasantías desde 2014. Además, desde 2019 hemos donado 1.000 kilos de hilo de alpaca a artesanos de Llalli y Parinas. Todo ello eleva la calidad de sus rebaños, sus ingresos y sus oportunidades.

¿Cómo reciben las comunidades este trabajo?

Con mucha gratitud. Les damos herramientas y animales que mejoran su producción. También nuestros clientes valoran este compromiso, porque es una prueba tangible de un trabajo a largo plazo con impacto real.

¿Qué significó ganar el Premio a la Creatividad Empresarial de la UPC?

En el Grupo Inca tenemos experiencia en estos concursos, desde 1995 hemos obtenido doce premios. En el 2025 ganamos tres, incluido uno para Pacomarca en la categoría Impacto Ambiental. Es un reconocimiento al esfuerzo y una oportunidad para contar mejor nuestra historia.

¿Qué mensaje daría a quienes buscan innovar sin perder su identidad?

La innovación está en nuestro ADN. A quienes nos preguntan si vale la pena participar en estos concursos, les decimos que sí, porque te obliga a sintetizar y empaquetar bien tu historia.

¿Qué sigue para ustedes en innovación?

Seguiremos potenciando Pacomarca, aunque por un tiempo no la presentaremos a concursos. Este año nos enfocamos en nuestra planta de Zamácola (Arequipa), que creemos es la más sostenible del mundo en procesamiento de fibra de alpaca.

¿Y el futuro de Pacomarca?

Continuar mejorando la finura de la fibra, preservando el color negro único en el mundo y, sobre todo, asegurando que los genes y conocimientos lleguen a las comunidades, que son quienes mantienen viva la tradición alpaquera.