Las medidas de distanciamiento social producto del Covid 19, han disparado las estimaciones de ventas online, proyectando incrementos con picos superiores al 100%. “Esta aceleración en la dinámica de compras ha generado que el e-commerce en el Perú se adelante, probablemente, un par de años”, comenta Juan Fernando Villena, gerente general de PagoEfectivo.

Artículos de tecnología, decoración, artículos de deporte y prendas por el cambio de estación son categorías que se han movido mucho y que han tenido alta demanda en los retailers, detalla.

La coyuntura, precisa, también ha conducido a las empresas tradicionales a rediseñar y digitalizar sus modelos de negocio, entrando a competir en el mundo del comercio electrónico, generando oportunidades para sectores que antes su presencia en este canal era incipiente.

En vista de ello, asegura que es importante la proyección de crecimiento que se tiene en los rubros de salud, educación, supermercados, tecnología y artículos de higiene y limpieza. “Ahora la oportunidad está principalmente en estos sectores esenciales para la población con una importante transformación digital”, afirma.

MEDIOS ALTERNATIVOS

Villena recuerda que, actualmente, seis de cada diez peruanos no están bancarizados, por ello la empresa de El Comercio, ha desarrollado soluciones de venta y cobranzas digitales y no presenciales que permiten realizar compras online, por teléfono, redes sociales o WhatsApp, y pagar mediante su banca personal o de manera física en bodegas tipo agente para los no bancarizados.

“En el sector salud, muchas clínicas y centros están implementando la teleconsulta o consulta virtual para pacientes crónicos, o que necesiten de atención sin necesidad de ir a emergencias y que no tengan como pagar de forma online” dice.

Asegura que adoptar diferentes alternativas de pago puede incrementar las ventas de empresas de e-commerce y negocios tradicionales en proceso de transformación, hasta en 60%. Además, indica que la falta de opciones de pago admitidas muchas veces imposibilita el cobro causando hasta 45% de abandono de la compra.

De otro lado, destacó que del 80% de las transacciones realizadas mediante la plataforma de PagoEfectivo fueron abonadas por banca por internet y móvil; mientras que el 20% restante en efectivo a través de bodegas tipo agentes.

