La crisis sanitaria cambió las necesidades, prioridades y capacidad de compra de los peruanos, concentrando su gasto en cosas básicas; no obstante, los autos están pasando a ser parte, poco a poco, del presupuesto de más familias, ya sea para ser utilizado como herramienta de trabajo o para mantener el distanciamiento social.

Pero, como el poder adquisitivo de muchos fue golpeado, los vehículos más económicos son los que están tomando mayor relevancia en la demanda a partir de la cuarentena, según César Antúnez de Mayolo, gerente central de comercialización de Pandero.

“Las tendencias actuales, debido al COVID-19, para la compra de un auto van más por el lado de la seguridad y evitar el contagio a un costo más bajo; satisfacer el ego y disfrutar de placeres por viajes de fin de semana quedaron de lado para darle paso a la seguridad de evitar el transporte público”, enfatiza.

Los modelos más vendidos por la empresa son Hyundai Accent, Kía Río, Toyota Yaris, Renauld Kwid, entre los principales, detalla.

Refiere que el segmento de la población que más ha adquirido un certificado a través de Pandero durante el 2020 corresponde al segmento B/C, y son personas que buscan una alternativa de financiamiento más fácil, sin tantas complicaciones y papeleos como en el sistema financiero tradicional.

CANALES DE COMPRA

A raíz de la pandemia, los canales de venta de autos también han variado y migrado al ‘online’. “Nuestros clientes vienen buscando facilidad no solo de acceso, sino también de compra, poder hacer todo desde su casa sin tener que desplazarse, por lo que nuestros despliegue tecnológico con nuestra App y la inclusión de un catálogo virtual en nuestra página web con diversos modelos de autos y precios, entre otros, jugó un rol importante”, sostiene César Antúnez de Mayolo.

Precisamente, indica que el canal ‘online’ es el más importante desde que comenzó la cuarentena y que gracias a su implementación han logrado incrementar en un 7% sus ventas en el primer semestre de este año; pese a que los centros comerciales, su principal punto de venta, estuvieron cerrados durante algún tiempo.

La empresa de fondos colectivos concretó a julio la venta de 4,200 nuevos certificados, equivalente a los US$ 100 millones de facturación (US$ 80 millones Pandero Auto y US$ 20 millones Pandero Casa).

El directivo destaca que, incluso, julio fue un mes récord con 1.068 certificados vendidos, por un valor total de US$ 19,7 millones.

“Conservadoramente creemos que si repetimos los resultados de julio, podríamos llegar a los US$ 200 millones en ventas hacia el cierre de año”, adelanta el directivo, considerando la reactivación gradual de los ‘malls’.

FONDOS COLECTIVOS

En el 2019, se registró en el sector de fondos colectivos la venta de 28.700 contratos; mientras que para el cierre de este 2020 se debería llegar a un aproximado de 21.000 contratos.