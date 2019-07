PepsiCo gana US$ 3.448 mlls. en el primer semestre, un 8,3 % más que en 2018

El grupo de refrescos y productos de alimentación PepsiCo ganó US$ 3,448 millones en los seis primeros meses de 2019, lo que supone un ascenso del 8,3 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, después de que la firma lanzase nuevos productos y elevase la venta de marcas tradicionales.

La multinacional, bajo la presidencia ejecutiva del español Ramón Laguarta, obtuvo entre enero y junio pasados un beneficio neto por acción de US$ 2.44, por encima de los US$ 2.21 por título de las mismas fechas del año anterior, cuando ganó US$ 3,163 millones.

► Shopify podría competir con ventas de primera mano de Amazon

► ¿Cuál es el valor de los jugadores peruanos tras disputar la final de la Copa América?



Los ingresos de la multinacional aumentaron 3% en el primer semestre del año, hasta US$ 29,333 millones, mientras que sus gastos operativos moderaron las subidas anteriores y se elevaron en esas fechas cerca de un 1%, hasta US$ 13,092 millones.

En cuanto a los resultados trimestrales, a los que más atención prestaban hoy los analistas de Wall Street, la empresa ganó US$ 2,035 millones (US$ 1.44 por acción), un 10 % más que en el segundo trimestre de 2018, cuando los beneficios fueron de US$ 1,820 millones.

Por su parte, la facturación de la compañía subió entre abril y junio pasados un 2.2 %, hasta alcanzar US$ 16,449 millones, mientras que sus gastos operativos aumentaron 1.9 %, hasta US$ 7,404 millones. Estos ingresos superaron las estimaciones de los analistas.

El crecimiento orgánico de los ingresos, que no contempla las fluctuaciones de las divisas, las adquisiciones o las desinversiones, fue del 4.5%.

El presidente y consejero delegado de PepsiCo, Ramón Laguarta, destacó hoy en un comunicado su satisfacción con los resultados del último trimestre "si bien la conversión de divisas adversa afectó negativamente nuestro rendimiento de ingresos netos reportado".

Bajo la presidencia ejecutiva de Laguarta, quien asumió el cargo en octubre pasado, la compañía ha estado incrementando el gasto este año en publicidad y redes de distribución, ampliando sus líneas de productos y cambiando su empaquetado.

"Estamos tratando de entender mucho mejor al consumidor", dijo Laguarta este martes en una conferencia telefónica con analistas.

Los ingresos en la división de bebidas de la compañía en América del Norte aumentaron un 2,5 %, ya que el volumen aumentó en las marcas de café y agua listas para beber, como Lifewtr y Bubly.

PepsiCo también está lanzando una nueva bebida deportiva llamada Bolt24 con ingredientes más naturales como electrolitos de sandía, una respuesta a BodyArmor, que fue adquirida el año pasado por su rival Coca-Cola.

Asimismo, PepsiCo informó de que está abriendo un centro de talento digital en Silicon Valley para crear productos para el comercio electrónico, destinado a crear interacciones más personalizadas con los consumidores.

Mientras tanto, su equipo de comercio electrónico con sede en Nueva York está experimentando con la introducción rápida de nuevos productos en el mercado.

Los resultados de la firma, difundidos a primera hora de la mañana, eran recibidos con cierto escepticismo por los operadores a la apertura de Wall Street y el valor de sus acciones retrocedía un 0.48 %, en una jornada bursátil a la baja de forma generalizada.

Fuente: EFE