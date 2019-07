Perú tendrá 22 nuevos hoteles al 2021 valorizados en US$789 millones

Desde el segundo semestre del presente año hasta el 2021, el Perú tendrá 22 nuevos proyectos hoteleros en operación, cuyo valor de inversión supera los US$ 789.1 millones y de los cuales más del 86% se ubican en Lima, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“La presencia de estas inversiones hoteleras es una respuesta ante el incremento en los últimos años del flujo de turistas en el país, lo que ha forzado a contar con una mayor capacidad y variedad de ofertas de alojamiento”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.

La construcción de estos hoteles, de entre cuatro a cinco estrellas, se realizará en cinco ciudades. Lima alberga la mayoría de proyectos (17). En conjunto acumulan una inversión de US$ 682.6 millones.

Aquí se encuentran tres grandes proyectos: el Hotel Hilton Museo de Osma (Barranco) con una inversión de US$ 142 millones con apertura en el año 2021, le sigue el Hotel Vista Mar (US$ 75 millones) a inaugurarse el 2019 y Hilton Garden Inn Lima Miraflores (US$ 34 millones) que estaría abriendo sus puertas el 2020.

Al interior del país están Cusco con el proyecto hotelero Sheraton por US$ 22.3 millones (actualmente paralizado), Piura con Inkaterra (US$ 4 millones) y Arequipa con el hotel Hampton Inn by Hilton (US$ 6 millones), estos dos últimos estarían listos en el 2019 y 2020, respectivamente.

En tanto, San Martín cuenta con el proyecto Hampton Inn by Hilton (Tarapoto) de US$ 7.7 millones y, por último, se identifica un proyecto multirregional a cargo de la cadena InterContinental Hotels Group (IHG), con una inversión estimada en US$ 66.5 millones.

Si bien el sector Turismo muestra una importante cartera de inversiones para estos años, el IEDEP recomienda fomentar y expandir las mismas a fin de que el sector logre una mayor participación en el PBI total, superior al actual 3.9%, pues el potencial existe.