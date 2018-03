- / -

El BBVA anunció el inicio de su concurso internacional BBVA Open Talent 2018 en que compiten emprendimientos vinculados al sector 'fintech'. En la edición de este año la competencia estará divida en tres grandes premios: Fintech for Future, Fintech for Business y Fintech for People. La empresa informó que entregará 150 mil euros entre los ganadores y, además, decenas de finalistas tendrán la oportunidad de participar en una semana de inmersión en BBVA y aprender a relacionarse con grandes empresas, buscar oportunidades de colaboración con ellas y desarrollar soluciones específicas a retos presentados por el banco y sus socios. "Open Talent es un claro ejemplo de cómo el banco ha trabajado con el sector ‘fintech’ durante estos años y está apoyando la innovación que está cambiando el sector de los servicios financieros", sostuvo Derek White, responsable global de Customer and Client Solutions de BBVA. (Foto: El Comercio)