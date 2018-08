Lo nuevo de Viva Air, Bitel, Adidas y más en Piqueo Empresarial

- / -

Xertica recibió el premio Google Cloud Services Latam Partner of The Year 2017, reconocimiento presentado en la Cumbre de Google Next Partner Summit, el mayor evento de Google Cloud para sus socios, clientes y desarrolladores. Xertica fue reconocida por ayudar a 3.500 empresas en sus iniciativas de transformación digital mediante la prestación de servicios de alto valor como Transforming the Workplace, Cloud Architecture, Cloud Security, IaaS Managed Services, Data & Analytics, Scalable and Secure Cloud infrastructure, entre otros.