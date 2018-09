Plan de expansión de Amazon incluiría 3.000 tiendas sin cajero en 2021

El plan de expansión de Amazon para dominar el retail físico no se detiene, y las siguientes víctimas podrían ser Subway o 7-Eleven.

El gigante del retail presentó su primera tienda sin cajeros en 2016, cerca a su base de operaciones en Seattle. Hacia 2021, podría haber 3.000 adicionales.

Según Bloomberg, el plan de Amazon contempla abrir tiendas de conveniencia que vendan alimentos frescos preparados y comestibles, similar a los Tambo+ que tenemos en la ciudad.

El plus de esta iniciativa es la ausencia de cajeros en la tienda. La compra se realiza a través de una aplicación, que se utiliza para ingresar a la tienda. Dentro, el cliente escoge lo que desea y se lo lleva. Sensores y cámaras detectan la transacción y operan a través de la app.

Precisamente, este detalle es el que levanta más dudas sobre el plan. Amazon Go, la tienda que ya abrió la compañía, costó más de US$1 millón solo en hardware, apunta la agencia de noticias. Levantar 3.000 tiendas más no sería una inversión mínima.

Una opción que se baraja es reducir la oferta a solo alimentos preparados, medida que disminuiría el costo para la apertura del local.

Este plan coincide con el interés que Amazon muestra para abrir tiendas físicas. El año pasado la empresa de Jeff Bezos compró Whole Foods Market, y mantiene abiertas 20 librerías en Estados Unidos.

La noticia de la eventual multiplicación de Amazon Go golpeó a su competencia en el mercado de valores. Walmart Inc. cayó 0,6%; Target Corp., 1,5%; y Kroger Co., 3,1%.