El reciente lanzamiento de la consola PlayStation 5, unos de los productos más esperados por el público gamer, y su éxito en ventas en el país ha puesto en evidencia que el mercado de videojuegos se mantiene en auge desde marzo pasado por la pandemia.

Según cifras de la plataforma Mercado Libre, la evolución de esta categoría durante los meses de cuarentena estricta representó un 150% más de ventas a comparación del 2019. Además, el ticket promedio de las personas que adquieren algún producto relacionado asciende a S/ 155. Los principales compradores son hombres (60%) de 20 a 25 años.

Pedro White, gerente general de Mercado Libre Perú, resaltó también que se realizaron aproximadamente 900 mil búsquedas de productos de la categoría ‘videojuegos’ en los meses señalados. Con respecto al lanzamiento del PlayStation 5, estrenado oficialmente el pasado 19 de noviembre, en la plataforma la nueva consola llegó a tener más de 30 mil búsquedas en las últimas semanas.

¿Y los periféricos de gaming? Se le conoce así a todos los accesorios que acompañan a la consola como mandos, audífonos, teclados, mouse, entre otros. White comentó que el protagonismo de estos artículos ha crecido exponencialmente con el paso de los años, gracias a su especialización y el impulso del videojuego profesional.

Añadió que el éxito en ventas de estos productos responde al reconocimiento de marcas especializadas en este rubro. En Mercado Libre, se pueden encontrar las tiendas oficiales de Razer, Logitech y Redragon, quienes tienen productos hasta con un 40% de descuento y envío gratis por Black Friday.

White señaló que entre los videojuegos más demandados por los peruanos están The Last of us II, FIFA21 y Call of Duty. Por otro lado, respecto a periféricos, los productos más vendidos fueron mouse y teclado gamer.

EXPERIENCIA COMPLETA

En tanto, la empresa de origen canadiense Solutions 2go es el distribuidor oficial de PlayStation en Perú y también de juegos. Tienen la representación exclusiva de Activision (Call of Duty, Crash Bandicoot) y Square Enix (Final Fantasy, Tomb Raider, Marvel Avengers). Además, tienen la representación oficial no exclusiva de Konami (PES), EA (FIFA, Star Wars) y Bandai (Dragon Ball, Naruto).

Renzo Matriciani, marketing product manager de la filial peruana, confirmó la tendencia: “Hemos visto un crecimiento del negocio en general en todo, consolas, accesorios y periféricos”.

Desde octubre han sumado una nueva marca a su portafolio de productos como audífonos gamers. Se trata de Turtle beach, firma que lidera el rubro en Estados Unidos (43% de participación en facturación). Son seis modelos con precios entre S/ 69 y S/ 449. “Estamos esperando ver cómo esta campaña navideña nos va a recibir. Tenemos muchas expectativas”.

¿Cuál es la ventaja de usar un audífono gamer? Matriciani sostuvo que así como los desarrolladores de videojuegos se enfocan por tener mejores gráficos y calidad de video, también le ponen mucha atención al audio, para lograr una experiencia completa.

“La principal característica es que la tecnología de audio que normalmente suelen desarrollar los creadores de videojuegos está enfocada a acercarse al concepto de audio 3D. Con unos buenos audífonos puedes detectar la posición de tu contrincante, si los pasos vienen de arriba o de abajo”, manifestó.

Otra ventaja es que bloquea el ruido ambiental y permite concentrarse en el videojuego. También te permite mantener una comunicación clara con tu equipo en caso juegues en línea, ya que traen micrófonos incorporados. La distribución de Turtle beach se realiza en Saga, Ripley, Phantom, Plaza Vea, Wong, Metro y Coolbox. Y está por entrar a Tottus, Lawgamer e Hiraoka. Las expectativas hacia fin de año es llegar a vender entre 8 mil y 10 mil unidades.