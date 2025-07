¿Tipo de cambio en S/3,55 este año? Credicorp Capital explica por qué estamos ante un “nuevo equilibrio del dólar”

Hoy la divisa cerró en S/3,55, nivel que precisamente coincide con el promedio que espera la entidad para la cotización en el año. ¿La razón? Velandia habla de oferta y demanda: “Perú es el único país de la región donde hay exceso de dólares”, remarca.

-¿Qué factores están influyendo hoy con mayor peso en la divisa estadounidense?

Lo que hemos visto en el dólar a nivel global, representado en el índice de DXY -que refleja un grupo de monedas frente al dólar- ha tenido su mayor caída desde 1973 en los primeros seis meses de este año. O sea, hace hace 52 años no veíamos este comportamiento. Son varios factores. Primero, hay que reconocer que el presidente Trump ha dicho que quisiera un dólar más débil, básicamente como estrategia para fomentar la industria manufacturera de Estados Unidos. Por otro lado, ya hay factores negativos. Hay inversionistas a nivel mundial que han perdido un poco de optimismo con respecto a la situación fiscal de los Estados Unidos. Más aún cuando hace un par de semanas se aprobó una reforma fiscal que se estima que aumente la deuda pública en casi 10 puntos del PBI adicionales en los próximos 10 años. Entonces hemos visto ventas masivas de inversionistas, de títulos de Estados Unidos buscando otras alternativas. Porque, además, ha aumentado la prima por riesgo Estados Unidos, lo cual no es normal. Es la mezcla de todo: riesgo arancelario, riesgo fiscal, riesgo de pérdida de institucionalidad.

“Si tú miras, todo tiene que ver con Donald Trump y sus políticas recientes”

-¿Diría que todos son factores muy estructurales o son más transitorios?

Ahí está la gran pregunta y donde la respuesta no es clara. Si tú miras inversionistas y analistas de bancos globales, varios de ellos dicen que aquí podemos estar empezando una nueva era de un dólar más débil. Y, con todo lo que he dicho, eso llega a ser parcialmente posible. Hoy estamos hablando de un título de tesoro de 10 años al 4,50%, que es una tasa muy alta. La tasa de ese bono del tesoro era de 3,60% antes de que llegara Donald Trump al poder. Hay un cambio muy fuerte en la percepción de riesgo de los Estados Unidos. Y tienes, por otro lado, una cantidad de países buscando hacer cosas diferentes y llamando inversión. En principio uno podría decir ‘aquí puede haber una especie de cambio estructural’ y hay analistas que sí piensan que puede ser así.

Yo tengo una tesis que va un poquito en contravía de la percepción de que el dólar puede seguir cayendo y es que para Estados Unidos realmente llega a ser eventualmente muy negativo permitir que el dólar siga cayendo. O por lo menos al ritmo que ha venido trayendo.

-¿Por qué?

Porque cuanto más caiga el dólar, menos atractivos van a ser los títulos del tesoro norteamericano en un contexto donde Estados Unidos necesita endeudarse más. Cada vez Estados Unidos necesita endeudarse más para tratar para tapar su hueco fiscal y para ello necesita inversionistas extranjeros. Si el dólar cae de manera excesiva o sigue cayendo, eso va a impedir la entrada de extranjeros.

Entonces es tan complicado el tema fiscal en Estados Unidos que yo creo que habrá un equilibrio en algún momento para los Estados Unidos, que debería llevar a que el dólar se vaya estabilizando en los próximos meses.

Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital. (Foto: Difusión) / HAROLD INJANTE

-¿Descarta mayores descensos en el corto plazo?

No descarto expresiones bajistas de corto plazo, porque de pronto hay una tendencia un poquito más bajista en los próximos meses, pero yo creo que el equilibrio no es necesariamente un dólar mucho más bajo que lo que ya hemos visto. Me atrevo a decir que de pronto vamos a ver más estabilidad en el dólar de cara a los próximos años. Tampoco veo una gran reversión. Yo creo que estamos llegando a un nuevo equilibrio en el dólar.

-Esta semana nuevamente se habló de la permanencia de Powell. Según reportaron medios extranjeros, el presidente Trump mostró el borrador de una carta de despido al presidente de la Reserva Federal. Luego dijo que es improbable que salga. ¿Cuál es su lectura?

Yo siempre digo que cuando tú mezclas política con economía, como que la lógica deja de funcionar muchas veces. Trump en principio no debería meterse en ese problema, porque es evidente que se metería en un problema legal muy complejo. Y para ser completamente honesto, faltan nueve meses del periodo de Powell. No es mucho. Creo que Trump es un gran jugador de póker. Leyendo algunos artículos, él hace lo de la carta en medio de unos congresistas y políticos simplemente para ver la reacción. Y pareciera ser que una vez vio que no todo el mundo está de acuerdo con esa posición, prefiere evitar el problema. Entonces, en principio yo creo que no se van a meter en ese lío.

-¿El escenario es que Powell termina su mandato?

Si tú me preguntas qué pasa si ponen a Scott Bessent, más que sacar a Powell -que es un tema institucional-, creo que debilitaría el dólar. Ya después la gran pregunta sería bueno, listo, ¿quién va a quedar como presidente [de la FED]? Me atrevo a decir que el mercado ya con el dólar actual está incorporando en buena parte el hecho de que Powell se va [al término de su periodo] y que seguramente el nuevo presidente de la FED va a ser mucho menos ‘hawkish’ de lo que ha sido Powell.

-Se dice, desde el inicio de su mandato, que Trump es un presidente que, pese a sus medidas arancelarias y tono altisonante, bajaría el tono en cuanto se vean efectos sobre el mercado. ¿Se sigue teniendo esa percepción?

Yo creo que sí, pero ha habido algo bien contraintuitivo. Con todos los problemas que ha habido, el dólar sigue cayendo, las tasas del tesoro siguen altas. De hecho, han subido recientemente, volvimos a pasar de 4,20% a 4,50%. Y aún así, la bolsa está en máximos históricos. Yo sinceramente digo abiertamente que creo que es una de dos cosas: o el mercado ya no le cree a Trump y cree que todo esto es un show que en algún momento de pronto se modera o ya incorporó plenamente el tema de aranceles. En esa segunda opción, solo reaccionaría muy negativamente -estoy hablando de la bolsa- si llega otra vez a escalar sobre todo el tema muy fuerte con China.

Yo creo que el mercado de acciones ya está un poco acomodado. A nosotros nos parece que el indicador que seguramente Trump tiene que seguir y que le preocupa es el bono del tesoro norteamericano porque el problema es fiscal.

“Si Trump deja que las tasas de los bonos del Tesoro lleguen a cinco o cinco y medio, el problema va a ser gigante y se les va a enredar más el problema económico”

El escenario peruano

-La moneda peruana sigue siendo la más fuerte frente a otras en la región. ¿Qué perspectivas tiene sobre el sol?

Desde hace año y medio, cuando me preguntaban, yo les decía: ‘para mí, los fundamentos me dan un tipo de cambio de entre S/3,50 y S/3,55′. El problema era que había fuerzas externas, pero sobre todo la intervención del Banco Central, que de alguna manera impedían que eso pudiera llegar más rápido a donde está.

A mí no me sorprende en lo absoluto lo que está pasando con el sol peruano. Y es que, al final, el dólar es como todo activo: depende de oferta y demanda. Y Perú es el único país de la región donde hay exceso de dólares, porque tú miras la balanza de pagos, miras la cuenta corriente y notas que es el único país de la región con superávit en cuenta corriente. Entran más dólares de los que salen por comercio, remesas.

Precio del dólar se ubica en 3,55 al cierre del jueves.

-Sobre la confianza en la moneda también se evalúa la situación fiscal de Perú, que no ha sido la mejor. Un mal manejo del déficit, decisiones de cambios en reglas fiscales y hoy un crédito suplementario. ¿Pesan sobre la confianza en el sol peruano?

Yo he criticado mucho el manejo fiscal. Incluso recientemente le he hecho mucho eco a los reportes del Consejo Fiscal en los que Alonso Segura permanentemente está hablando de la cantidad de reformas en el Congreso, aumentando el gasto de manera estructural, sin control. Ahora bien, ¿dónde está el tema relativo y lo que están viendo los inversionistas hoy? Ellos pueden estar preocupados o más bien empezando a preocuparse. Pero la realidad es que si tú miras el nivel de deuda pública de Perú comparado con el resto [de países de la región], literalmente no hay punto de comparación. El Perú ha venido aumentando levemente su nivel de endeudamiento.

"Los inversionistas miran todo en relativo, no en absoluto. Todos los países lo están haciendo muy mal en lo fiscal. Colombia, México, Chile...Entonces, el nivel de deuda de Perú a nadie le va a preocupar"

Lo que sí es preocupante es que, hacia adelante, Perú sí se gastó todos sus colchones. Ese famoso Fondo de Estabilización Fiscal que hace muchos años era de 4 o 5 puntos del PBI ahora vale uno. Si no se hace algo, a los inversionistas les va a preocupar más.

-¿Cómo ve la actitud del Banco Central de Reserva bajo este nuevo escenario del dólar? ¿Se dejarán las intervenciones?

Yo creo fielmente en la postura de Julio Velarde, pero además porque cuando tenemos eventos en Lima siempre aprovecho y le pregunto, y siempre me responde lo mismo: el tema para ellos es moderar volatilidad. Es obvio que las presiones tienen que ser bajistas en el dólar para Perú porque hay un superávit en la balanza de pagos y porque los términos de intercambio son altos. Yo la verdad sigo pensando fielmente que ellos están actuando de manera razonable en medio de la coyuntura, pero también ellos siguen interviniendo porque tienen una cantidad de ‘swaps’ por vencer. Eso tampoco deja caer el dólar mucho más.

“Haber dejado que el dólar caiga hasta S/3,55 es una señal clara de que ellos simplemente buscan que el dólar llegue a lo que es consistente con sus fundamentos”

-Siendo así, ¿cuál es la proyección que tiene Credicorp Capital para el tipo de cambio este año y el próximo? ¿En qué supuestos se sostienen dichas proyecciones?

Hace mes y medio decidimos hacer un ajuste a la baja en la proyección, reconociendo el ambiente internacional que favorece al Perú en el relativo. Ahora pronosticamos un S/3,55 tanto para este año como para el próximo. Veníamos de S/ 3,65. ¿Por qué no más abajo? En realidad nosotros creemos que en el 2025 hay fuerzas que pueden ser bajistas. No decarto S/3,50 o que toquemos por debajo de los S/3,49. Pero simplemente, apelando a la historia, en promedio el dólar siempre sube a partir de diciembre después de elecciones. Entre idas y venidas, vemos a mediano plazo el S/3,55 incluso lo vemos como el promedio más probable.