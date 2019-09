Presidente de Avianca: "El próximo año tendremos una tendencia positiva"

La empresa Avianca Holdings tuvo una pérdida neta de US$475,9 millones en el primer semestre de este año y el presidente de su junta directiva, Roberto Kriete, en una reunión con empleados en El Salvador dijo que la empresa estaba "quebrada".

Si bien el panorama no era el mejor para la empresa, casi inmediatamente, a través de un comunicado, informó que "no está en proceso de quiebra o de insolvencia regido por ley alguna y no ha solicitado ser admitida en proceso alguno de similar naturaleza".

Anko van der Werff, nuevo presidente y CEO de la compañía, aclara la situación de la empresa y, si bien confirma que atraviesan "momentos complicados", el próximo año tendrán "una tendencia positiva".

"Este año será negativo. El próximo año tendremos una tendencia positiva. En el 2021 ya tendremos resultados absolutamente positivos", dijo el CEO a El Tiempo.

Asimismo, con la reducción de su flota, también habrá una reducción en las frecuencias de vuelos. No obstante, aclaró que las operaciones en Ecuador y Colombia continúan normales y que no ocurre lo mismo en Perú.

"Uno de los pilares de la transformación Avianca 2021 es el ajuste de nuestra red. Este año hemos cancelado 25 rutas no rentables. Por ejemplo, en Perú ya eliminamos rutas domésticas. Nunca son decisiones fáciles, pero no era rentable (...) Hemos suspendido 25 rutas no rentables, la mayoría en mercados como Perú y en Centroamérica. Varias rutas internacionales desde Lima han sido suspendidas. Y suspendida toda la operación nacional", expresó.

EN QUIEBRA

La semana pasada, se filtró un audio en el que se escuchaba a Roberto Kriete decir que Avianca estaba quebrada y que "no está pagando a sus acreedores, no les está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no le está pagando a los bancos".

Respecto a este episodio, el presidente indicó que Kriete "se refería a la difícil situación de la compañía y a los esfuerzos que estamos haciendo para seguir adelante". Calificó su declaración como "desafortunada y complicada"

FÓRMULA DE ÉXITO

Anko van der Werff señaló que para "salvar" a la compañía se refinanciará la deuda, simplificará la flota, saldrán de rutas no rentables y de negocios no estratégicos.

Agregó que se enfocarán en el servicio, en el cliente y descartó que vayan a despedir personal porque "la compañía se está reinventando, estamos trabajando cada vez más por procesos, eliminando silos, islas de trabajo".