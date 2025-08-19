Israel Lozano Girón
Israel Lozano Girón

Escucha la noticia

00:0000:00
Primer banco digital llegará a Perú: entidad ya presentó solicitud ante la SBS, ¿cuál es y cómo agitará la competencia?
Resumen de la noticia por IA
Primer banco digital llegará a Perú: entidad ya presentó solicitud ante la SBS, ¿cuál es y cómo agitará la competencia?

Primer banco digital llegará a Perú: entidad ya presentó solicitud ante la SBS, ¿cuál es y cómo agitará la competencia?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En el mundo, la presencia de bancos digitales ha permitido revolucionar la forma en la que se brindan los servicios financieros. Se trata de entidades que no dependen de sucursales físicas y que ofrecen sus servicios de manera virtual a través de plataformas y aplicaciones móviles. Así, las operaciones de transacciones, la solicitud de productos financieros, pago de servicios y gestión de préstamos se realiza completamente en línea.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC