La participación de productos farmacéuticos extranjeros va en aumento en el país. Así, de los US$ 2.408 millones que movió toda esta industria en 2020, el 66% correspondió a productos importados, es decir, US$ 1.601 millones versus los US$ 1.550 millones generados en 2019, revela la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan).

En tanto, la producción local representó el 34% restante de este mercado, alcanzando los US$ 807 millones. Esta cifra si bien aumentó ligeramente respecto al año pasado, igual muestra una tasa de crecimiento inferior a la de marcas extranjeras, asegura José Enrique Silva, presidente del citado gremio.

“Las cifras revelan una clara tendencia: cada vez somos más dependientes de la importación de fármacos extranjeros, pero no por consecuencia de deficiencias tecnológicas, sino de asimetrías regulatorias que los han favorecido”, asegura.

Y esta situación, señala, se entiende mejor en el contexto de la evolución del PBI industrial, ya que el sector farmacéutico nacional acumuló una caída de 26% en la última década –de 2009 a 2019- según un estudio realizado por el citado gremio.

Asimismo, asevera que existe una exagerada apertura a la producción extranjera con clara asimetría a favor de esta. No en vano, esta continúa ganando terreno en desmedro de las empresas peruanas.

Recuerda, además, que en 1994 el consumo de este tipo de productos no llegaba al 30% del total de la torta.

CONTEXTO MANUFACTURERO

Silva sostiene que si se analiza la situación de la manufactura global, veremos que en el análisis de la evolución del PBI manufacturero peruano (Industrial) la caída es permanente desde el 2014 hasta el 2017, seguida de una recuperación el 2018, para nuevamente retomar la caída el 2019 con -1.7%.

“El PBI manufacturero viene decreciendo producto de políticas asimétricas que favorecen a productores extranjeros, por factores como la importación por parte del propio Estado a empresas no domiciliadas que no cuentan con RUC, ni domicilio fiscal local, ni representantes legales. No pagan impuestos ni arbitrios en nuestro país y no contratan trabajadores locales y tampoco pagan seguro social”, enfatiza.

Señala que solo la producción farmacéutica nacional representa el 0,13% de toda la estructura productiva del Perú; mientras que en el 2007 era de 0,25%. “La participación prácticamente se ha reducido a la mitad en los últimos trece 13 años”, afirma.

De otro lado, indica que las exportaciones sí han corrido mejor suerte en los últimos tres años, estas alcanzaron en 2020 los US$ 84,5 millones, US$ 6,2 millones más que en 2019. El representante gremial destaca que alrededor del 50% corresponde a productos veterinarios.

