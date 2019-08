Propuesta para reformar modelo de Red Dorsal afectaría a privados

La propuesta de solución a la subutilización de la Red Dorsal que brindó el Banco Mundial y se recoge en el proyecto de reforma de la Ley de Banda Ancha, afectará el sano funcionamiento del mercado telecom e iría contra lo mandado por la Constitución, opinó Carlos Huamán, director de DN Consultores.

Según comentó, la norma propone que el operador de la Red Dorsal y las redes regionales tengan libertad para negociar descuentos y realizar ventas por volumen con una tarifa flexible, lo cual le permitirá competir en igualdad de condiciones con los otros operadores privados que están en al menos el 60% de las zonas en donde opera la Red Dorsal.

►Azteca mantuvo varios incumplimientos de contrato en el primer trimestre

►Nakagawa: "Si no hay acuerdo con Azteca no podemos incumplir con compromisos contractuales"

​►Internet: avances y pendientes durante el primer semestre

El problema, aclaró, es que Azteca es un operador que ha financiado la construcción de su red con fondos públicos (Fitel) y recibe todos los años una subvención del Estado. Según la Constitución, el Estado solo asume la subvención en donde el privado no llega y en este caso ya hay privados en la mayor parte de las zonas que cubre la Red Dorsal.

La Red Dorsal tiene como su principal cliente a los otros operadores móviles, quienes tienen sus propias redes paralelas pero lo contratan para zonas puntuales a las que no llegan.

Azteca generaría una competencia desleal, pues es subvencionado y estaría compitiendo con ventaja frente a los otros operadores que no han recibido ninguna subvención y ya atienden las zonas a donde llega la Dorsal, agregó Alejandro Jimenez, ex gerente de Osiptel. "Los subsidios ya otorgados hacen que los costos no sean similares", acotó.

El objetivo de la Red Dorsal, enfatizó, es el acceso a Internet por la mayor parte de la población y eso implica concentrar esfuerzos en las zonas donde no hay servicio, no darles facilidades comerciales en lugares ya atendidos por la oferta privada.

FALTAS FORMALES

Huamán añadió que al problema de fondo se observan fallas en las formas que se han tomado para tratar el tema. En el informe que se sustentan las propuestas de modificaciones a la Ley de Banda Ancha, se citan las recomendaciones elaboradas por el Banco Mundial, pero estas no son públicas en la web del MTC.

El MTC organizó una presentación pública del informe del Banco Mundial en junio y allí se expusieron las recomendaciones a las que llegaron, pero en el portal del MTC solo se ha publicado el análisis de la situación, más no las recomendaciones finales de solución, advierte Huamán.

El documento del diagnóstico resume todos los aspectos técnicos y legales analizados por los expertos consultados, pero no incluye las tres recomendaciones del Banco Mundial que servirían de base para armar la propuesta legal.

En el informe del Banco Mundial se resumen cuales son los principales problemas que tiene Azteca.

También se adjunta en la propuesta normativa un análisis de los funcionarios que proponen el proyecto de ley, quienes se basan en lo sugerido por el Banco Mundial.

Lamentó que aun no se haya organizado el debate público sobre estas propuestas de solución, tal como se ofreció en junio. Las empresas del sector que brindan el servicio de transporte de datos se verían perjudicadas si un operador subvencionado compite con ellas en las mismas condiciones, además de que verían un cambio en las reglas del juego que afecta la predictibilidad para las inversiones.