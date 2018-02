Pymes: ¿Cuánto les cuesta recuperarse de un ciberataque?

El pasado 17 de febrero, se descubrió a través de un informe del banco central de Rusia que un grupo de hackers había robado US$ 6 millones en un ciberataque al sistema internacional de pagos SWIFT en el 2017. No obstante, entidades como estas no son las únicas propensas a padecer un robo digital: así como ellas, las pymes también son vulnerables a sufrir estos ataques.

Siendo así, y de acuerdo a la empresa especializada en seguridad informática Bafing, un incidente como este puede costar a la pyme US$ 3.000 (S/ 9.750,24) por cada evento.

“El problema se centra en la falta de seguridad que existe en plataformas que no siguen prácticas de seguridad necesarias. El rápido crecimiento de muchas de estas empresas en diversas industrias, y su exposición digital, las hace más sensibles a un ataque”, señaló Paolo Bisso, gerente general de Bafing.

(Foto: AFP) Algunas pymes permiten que sus trabajadores trabajen con sus propios dispositivos personales. ¿Cómo puede esto convertirse en una amenaza? (Foto: AFP)

Asimismo, conforme a la empresa, son tres los ciberataques que pueden enfrentar las pymes este 2018:

PHISHING

El correo electrónico, utilizado comúnmente con fines promocionales y de operatividad de ventas, seguirá siendo blanco de campañas de phishing. Como se recuerda, esta modalidad se centra en el robo de dinero y de datos personales de los clientes de las pymes por parte de hackers especializados.



INGENIERÍA SOCIAL

A través de esta técnica, los hackers pueden investigar la página de la web y redes sociales de la empresa. De esta manera, acceden a la información que les permitirá generar páginas falsas. Posteriormente, las usarán para atraer a los clientes actuales y, así, extraer datos de tarjetas de crédito, claves y realizar estafas.

ROBO DE DISPOSITIVOS

Existen pymes que permiten a sus empleados trabajar con sus dispositivos personales como laptop, smartphone o PC personal. La práctica Bring Your Own Device (BYOD) -traducido al español "trae tu propio dispositivo"-, crecerá mucho este año, según afirmó la empresa. Esto generaría mayores amenazas como el robo de dispositivos cuya información es valiosa para una pyme. Según observó Bafing, se registraron casos de suplantación, fraude y reventa de información de clientes a causa de equipos robados.

Lea más noticias de Economía en...