La empresa Solución y Desarrollo, designada por la Sunat para administrar actualmente a Universitario, presentó esta semana un reporte financiero en el que se revela, de momento, una deuda corriente que asciende a los S/39 millones. Al respecto, El Comercio conversó con el secretario general, Raúl Leguía, para profundizar sobre los números del club 26 veces campeón nacional.

En primer lugar, se generó cierto ruido por la vuelta de Solución a la administración. ¿Cómo toman esto?

Cuando Solución tomó la administración de la “U” se tenía una deuda corriente de casi S/22,8 millones. En nuestra gestión se redujo a S/17,6 millones. Pero los pasivos en la gestión de Carlos Moreno (designado por Gremco), según el informe contable, subieron hasta los S/39’036.356, de momento. ¿Por qué regresamos? La Sunat evaluó a varias empresas para manejar el club. Según ellos [Sunat], fuimos la mejor administración concursal que ha pasado. Por eso nos vuelven a elegir. La fuente de estas cifras son los informes que presentamos anteriormente y ahora la estamos actualizando.

¿Cuál es la situación de club?

No contamos con información contable, ni financiera [de la anterior gestión]. Se ha borrado todo. Por ello, hemos hecho una auditoría central para recabar esta información y conocer con certeza la situación del club. Se ha revelado, de momento, una deuda corriente de S/39′036.356, pero puede crecer.

Así, esta deuda, además de la estructural que supera los US$80 millones, que no ha tenido ninguna cancelación, nos muestra que la “U” está en cuidados intensivos. No hay ingresos, más que las taquillas de los partidos. No se tiene la liquidez suficiente. Asimismo, como se sabe, ellos tienen las redes sociales. Hay denuncias policiales para efectos de recuperarlas.

(Fuente: Informe de gestión del 16 de setiembre al 25 de noviembre de Solución y Desarrollo SAC en el club Universitario de Deportes)

¿Por qué no se tiene esa información?

La gestión de Carlos Moreno desapareció el sistema contable de todo el 2019, la volaron. Había un sistema integral que manejaban ellos sobre almacén, contabilidad y recursos humanos. Pero pasó algo particular.

Cuando el gerente administrativo financiero, Yen Vergaray, asumió funciones, habló con los trabajadores que estaban para hacer el respaldo de información. Se estaba dando el proceso, pero cuando se ingresa al sistema se ve que la información empezaba a borrarse. La gestión anterior tenía un sistema que lo manejaba un externo. Preguntamos a la persona externa por qué la borraba y se negó a responder. Apagamos la máquina, la prendimos, pero ya estaban conectadas del otro lado. Por esto también estamos denunciando.

¿Qué más se revela en su informe?

De los S/39 millones de deuda, casi S/20 millones provienen de la monetización de activos. Se tienen facturas adelantadas hasta setiembre del 2020. Y esto nos complica la liquidez porque tenemos que seguir monetizando. Cuando se adelantan facturas, los intereses son altísimos: oscilan entre el 21% y 26%, que se traducen en US$1,4 millones. Con patrocinadores como Marathon, Caja Huancayo y Consorcio Fútbol Perú (Gol Perú) se adelantaron facturas hasta el vencimiento de sus contratos. Cuando ingresamos no podíamos percibir pagos y se tuvo que seguir facturando.

¿De dónde obtendrán liquidez?

Hay algunas medidas. Buscaremos el fraccionamiento de deudas en muchos casos para poder tener un flujo de caja. Estamos tratando de ver nuevos sponsors para el 2020 y negociar la optimización de contratos. Muchos acuerdos que nos han dejado son lesivos, no son rentables.

Algunos de los que realmente valían son el de Caja Huancayo y Marathon, que juntos representan poco más del 90% de los ingresos por este rubro, sin contar televisión. Otra vez, el paciente hoy está en cuidado intensivos. De otro lado, la clasificación a un torneo internacional lograda es importante. Por participar en la primera ronda ya se otorga US$350.000 y si se sigue avanzando hay más ingresos.

¿Renovarán con Caja Huancayo como sponsor principal?

Estamos negociándolo. Esta semana se tuvieron reuniones positivas. Hay buenas intenciones de extender esta relación, pero se negocia aún el precio. Este va a incrementarse de forma muy generosa, en parte, por la exposición de marca que se tuvo por la Copa Libertadores, que fue rotunda.

Universitario tuvo como sponsor principal a Caja Huancayo en la temporada 2019. (Foto: GEC)

¿Están facultados para negociar y firmar contratos?

Sí. La ley concursal es clara en ese aspecto. El acta de Junta [de Acreedores] es constitutiva.

Mencionó la importancia de las taquillas. ¿Cómo lograr la máxima asistencia de los hinchas al Monumental? Hablo de este estadio puntualmente porque no abarca un egreso como el alquiler cuando se va a otro recinto.

Se está trabajando en fortalecer esta tarea. Serán muy importante estos ingresos para el club. Pero esto no depende solo de nosotros, sino también de las autoridades que brindan los permisos. Por ejemplo, el desarrollo de la final de la Copa Libertadores se dio porque se dieron las garantías para los ingresos. Hay varias cosas que se ven como la accesibilidad, la evacuación, semaforización, entre otros.

En el informe hay información sobre el “Museo Crema”.

El contrato total del museo es de casi US$669.000. El monto invertido por las operaciones realizadas es de S/646.344. Pero nosotros hemos valorizado con un perito esos trabajos y está en alrededor de S/95.000. El sobrecosto es de S/551.000. No hay nada [avanzado del proyecto].

Se habla de una denuncia de por medio.

Es una denuncia por asociación ilícita para delinquir a Carlos Moreno en perjuicio del club Universitario de Deportes. Ya está ingresada a la Fiscalía y también a Indecopi por cometer actos fraudulentos, entre ellos, que se haya cobrado una acreencia en favor de Gremco por más de S/5 millones.

Esto es grave porque se tiene una etapa concursal y ningún acreedor puede cobrar. Es un delito, así como también lo es llevarse información del club. Se va auditar toda la gestión anterior y ahí se tendrá mayores alcances de la situación que nos han dejado.

Desde que asumieron el club en setiembre, ¿qué avance financiero destacan?

Dejaron una deuda tributaria con Ate por S/3 millones. Hicimos una gestión que permitió ahorrarnos lo intereses que eran por S/737.129. También lo estamos aplicando con las municipalidades de Lurín y Lima. Un pago tributario de S/1,1 millón también ya fue cancelado al 90%.

La recaudación por taquilla en el 2020 será importante para hacerle partido a la falta de liquidez, indicó Leguía.

Respecto a los activos inmobiliarios del club, ¿qué planes se tienen?

Además de encontrar las facturas adelantadas, también encontramos un contrato que estaba por firmarse para vender los activos del club. En nuestros planes no está venderlos, pero sí concesionarlos. Este tema es importante porque sirve como palanca financiera.

Finalmente, ¿qué novedades hay sobre la deuda concursal?

Esperamos confiados una resolución que saque pronto de la composición [concursal] una deuda de US$57 millones. Así, sería más viable aplicar nuestro plan que íbamos a presentarlo en el 2016 y contempla una cancelación en 10 años. Si bien se tiene una deuda grande, se tienen activos por más de US$300 millones. Es decir, hay viabilidad. Lo que no había es un tema de gestión, por eso la cifra de la deuda corriente.