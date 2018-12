Red Hat: no es dueña de ningún código pero se vendió en US$34 mil mlls.

Cuando se concreta una compra entre grandes jugadores globales de la industria tecnológica, gran parte del valor de compra esta en los productos desarrollados y las patentes registradas. Se compra los datos que se posee, los registros de propiedad intelectual y las recetas para el desarrollo del software. Mientras más exitoso, eficiente y popular sea el programa, mayor valor. Eso es lo usual. Pero en el caso de Red Hat la historia es completamente diferente.

IBM anuncio el mes pasado su intención de compra de Red Hat por US$34 mil millones. Una suma muy alta si lo comparemos con los US$22 mil millones que pago Facebook por Whatsapp en el 2016. Y más si consideramos que Red Hat no posee ni una sola patente o registro de propiedad intelectual. A continuación Sebastián Cao, director de tecnología para Latinoamérica de Red Hat, nos explica porqué se pagó dicha suma, “algo nunca antes visto en la historia”.



Nos tomó por sorpresa la compra de Red Hat ¿Estuvieron mucho tiempo a la venta?

Todas las empresas públicas de tecnología están desde siempre a la venta en Estados Unidos. Mientras mejor le va a uno, más caro se vende. Por tanto Red Hat está a la venta desde que fue fundada.

El valor que está pagando IBM es bastante alto...

Sí. Pero lo particular aquí es que Red Hat no es dueña de ningún software. Es muy difícil justificar una compra cuando no se tiene activos. No tenemos patentes. Todo es código abierto. Por eso siempre fue demasiado caro comprarla, salvo que alguien tuviera una estrategia especial.

¿Se ha visto un cambio en el valor de la acción desde entonces?

Sí. Hoy la acción está en US$150. Cuando se anunció la adquisición estaba en US$116. IBM propuso pagar US$190. Es 68% por sobre lo que vale la acción (Premium). Fue una maniobra de IBM fuerte, muy arriesgada, muy directa.

¿No lo veían venir?

Siempre estuvimos a la venta. Se habló de Google mucho tiempo. Se habló de Microsoft. Siempre fue apetitoso. Pero les salía demasiado cara por no tener propiedad intelectual. Era básicamente alguien que quisiera capturar el valor de la cultura y los procesos y la influencia en el mercado. Hay muchas tecnologías claves donde somos un influenciador. Eso era lo apetitoso para IBM que necesita expandirse. Necesitaba dar ese salto al futuro. y parece que les sale más rentable comprarlo y no hacerlo: no habría tenido el tiempo para llegar a donde ya está Red Hat.



¿Qué los diferencia de otras compras?

Aquí no habían patentes, ni fábricas. Lo que hay es talento humano y nombre, influencia de la marca en la comunidad. La marca.

Diez años atrás la historia era totalmente diferente...

Tal cual. Hace diez años eran muy pocos los que usaban código abierto. Red Hat llegó primero y ya tiene 25 años en el mercado. Creo que el precio es por haber sido el primero y el más efectivo. El código abierto se asocia hoy a la flexibilidad para innovar, es algo estable y seguro. El nombre se asocia a innovación con solidez.

¿Ese es el valor de la marca?

Exactamente. IBM imagino no quería ser solo socios sino ser parte de, pues le da vida y mayor valor. Además, Red Hat sigue siendo independiente como organización. Nuestro software va a estar alineado a sus soluciones pero también seguirá funcionando en Microsoft, en Google u Oracle. IBM no quiere desarmarlo o hacer algo cerrado porque perdería el valor por el cual pago.

¿Cuál es el estado de la operación en este momento?

Lo que se ha dado es una oferta de compra. Se necesitan por lo menos un año para que pasen los procesos reguladores en Estados Unidos. Es un acuerdo cerrado y solo resta recibir el visto bueno de los reguladores estadounidenses y luego europeos.

¿Que niveles de participación tiene ahora la empresa? ¿Existe algún riesgo de que se interprete como una concentración de la oferta?

En Linux pago (instalado por asesores corporativos) somos la solución más popular hace muchos años. Tenemos más del 60% del mercado, comparado con los otros Linux pago. Los no pagados no es posible conocer su participación porque no están registrados.

DE ALTO VALOR

El software libre, como su nombre lo indica, se caracteriza porque los desarrolladores utilizan un código abierto, es decir dejan las recetas de como lograron un programa abiertas para que cualquier otro las pueda utilizar sin pagar nada. Hace 25 años, cuando los empresarios se enteraron por Red Hat de que existía una opción libre, Microsoft era el rey del mercado y tenía como política cobrar por las licencias para uso y desarrollo de nuevos programas. Red Hat surgió como un grupo de ingenieros que asesoraban a las empresas en usar y adaptar el código abierto. Al inicio fue difícil encontrar clientes, refieren, pero el mercado ha ido creciendo en forma sostenida a un ritmo anual promedio del 20%. Con el paso del tiempo el software libre ha ido ganando terreno hasta convertirse en la opción más popular y es usado no solo por Google, Amazon, IBM sino por el mismo Microsoft. Los analistas sostienen que el 54% de las aplicaciones que trabajan en la nube (tanto pública como privada) hoy utilizan Linux, y si miramos solo la nube pública la cifra se eleva al 90% a nivel global. Jim Whitehurst, CEO de Red Hat, estima que su mercado potencial es de US$73 mil millones porque el open sourse es hoy el futuro de la tecnología a nivel empresarial dado el creciente uso de las nubes y la transformación digital que en ella se soporta.

¿En la nube también hay una posición ventajosa?

En una encuesta a desarrolladores [los que construyen o crean software] fue reconocida como la plataforma número uno frente a soluciones propietarias como Windows u otras. Desde hace cinco o seis años que empezó a crecer la preferencia de uso en la nube mientras que Windows decayó hasta encontrar su propio nicho. Está en todos lados, en los autos, en los Smartphone [Android], en las PC. Es popular, pero no creo que hayan reparos de los reguladores: no hay monopolio. Existen más opciones. Yo lo veo llano.

¿Y qué pasará mientras se terminan las revisiones?

Nosotros seguimos trabajando igual que ayer. Legalmente seguimos siendo compañías independientes. No se hablan de planes en conjunto. Somos partner y competidores. Cuando se cierre la adquisición se mantendrá el funcionamiento independiente.

¿Y ha mejorado el panorama del negocio ahora que se sabe que los compró IBM?

Yo tengo doce años trabajando en Red Hat y siempre crecí a un ritmo anual de 20% para arriba. Algunos años 30%. Por eso la media es 25%.En mercado latinoamericano siempre es más de 20%, pero en el ámbito internacional es 18%. Y con el anuncio de compra el mercado se ha vuelto más accesible. Suma, se hace más fácil porque valida el modelo y anima a los que estaban reacios.