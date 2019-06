Redes sociales: dos décadas de historia 

Los publicistas y marketeros de antaño, hoy abuelos, anotaban sus contactos en una libreta, basaban muchas de sus estrategias en la intuición y confiaban en el boca a boca sin poder medirlo. Hoy las campañas comerciales son casi personalizadas (aunque masivas) y las recomendaciones se miden en “likes”. La mina de oro que permite todo esto son esas enormes bases de datos también conocidas como redes sociales.

¿Por qué Microsoft pagó US$ 26.200 millones por LinkedIn en el 2016? No solo por algunos algoritmos que permiten manejarla sino por las redes de contactos profesionales ahí incluidos. Es una compra que tiene sentido de negocio en la medida que se pretende explotar los datos en ella incluidos.

De hecho la mayor base de datos que existe en el mundo es Facebook, una red social valorada en US$73.200 millones y que convierte a su creador Marc Zukerberg en el quinto personaje más rico del mundo. Y no solo es dueño de Facebook, que salió a la bolsa en el 2012, sino de otras tres redes sociales que poseen cada una más de un 1.000 millones de usuarios.

¿Por qué Facebook compró Instagram en el 2012 por US$1.000 millones y Whatsapp dos años después por US$20.000 millones? Por la misma razón que expresamos anteriormente. El gran negocio no está en la venta de publicidad en los muros, sino en el dato, el petróleo de la era digital que vivimos.

El rey actual es Facebook, pero antes lo fueron, aunque en menor escala, MySpace y Hi5

LOS PREDECESORES

La historia o los pininos de lo que hoy conocemos como redes sociales se pueden rastrear desde la creación del Internet, o antes, con el telégrafo. Ciertamente, cuando Samuel Morse envió el primer telégrafo en 1844 arrancaban las comunicaciones a distancia que se potenciaron con el envío del primer correo electrónico en el 1971. Pero en ninguno de esos dos casos teníamos una red de contactos enlazados compartiendo datos. Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network) calzaría mejor como predecesora, porque permitía intercambiar información entre universidades antes de crearse la www.

Siendo más estrictos con lo que calza como una red social - una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios que están relacionados de acuerdo a algún criterio a través de Internet, reza Wikipedia - los verdaderos pininos estarían en la década de los noventa.

Diversos blogs de tecnología coinciden en que la primera red social fue Six Degrees, creada en 1997. Era una web en donde se podían enlazar personas bajo perfiles, pero de un alcance mucho más limitado de lo que tiene hoy Twitter, Instagram o Snapchat. Pero no fue la única. Hubo otros esfuerzos previos: en 1994 surgió Geocities y en 1995 Classmates, para enlazar antiguos alumnos a sus colegios. Todos ellos grandes desconocidos para los peruanos de a pie de entonces, quienes ni siquiera soñaban con despertar viendo las notificaciones de Facebook, como hacemos ahora.

Al empezar la siguiente década, en el 2001, cuentan que se creó Ryze.com, una red para sacar provecho a los contactos profesionales. Al año siguiente surgió LinkedIn, quien se convirtió en la reina de las conexiones laborales. También de esta época es Tribe.com y Friendster. Pero seguimos refiriéndonos a productos de nicho, desconocidos por las inmensa mayoría de internautas.

MySpace fue la red más popular por tres años. Tras varios procesos de compra, hoy sigue funcionando, pero tiene muchos menos usuarios que el líder del mercado.

HOLA POPULARIDAD

Te miro, me gustas, te invito un café y conversamos oyendo Los Beatles. Me cuentas tu día, me muestras lo espantoso que estuvo el almuerzo en la oficina y me regalas una flor. Todo sin poner las caras frente a frente, en el mundo real. Esto que hoy es cotidiano para miles de miles de adolescentes, nació y floreció 15 años atrás.

Antes de entrar en los dormitorios del Hardward en donde Marc Zukerberg y sus amigos creaban una red para enlazar a los alumnos de la universidad (Facemash.com), revisemos otras redes que sembraron el camino para la demanda abrumadora que logró Facebook poco después.

La última moda es compartir historias que solo duran 24 horas entre la red de amigos. El creador de eso fue Snapchat.

En el 2003 Tom Anderson, Chris DeWolfe y Jon Hart crearon MySpace, una red social que alcanzó su máximo esplendor en 2008 con unos 76 millones de visitantes estadunidenses. Para el 2011 ya había caído a la mitad de seguidores gracias al furor Facebook, pero fue muy querida y la más popular por poco más de tres años porque permitía compartir videos musicales de los artistas de moda.

Buena parte de su éxito se logró gracias al impulso que le dio haber sido comprada en julio del 2005 en $580 millones por News Corporation. Para junio del 2011, perdido el liderazgo, fue vendida a Specific Media por mucho menos: US$35 millones en acciones y algo de dinero en efectivo. Entre estos nuevos propietarios figuró nada menos que el conocido cantante Justin Timberlake.

En el 2016 la empresa cambió de propietario principal y pasó a pertenecer a Time Inc., Una empresa editorial. Sí, todavía existe y mantiene ese estilo que permite compartir videos y música de famosos, pero, ironías de la vida, uno se puede registrar usando el perfil de Facebook.

“MySpace llegó a la región en el 2007 y tuvo mucha acogida entre los adolescentes, pero la favorita fue Hi5”

A Latinoamérica MySpace llegó en el 2007 y tuvo mucha acogida entre los adolescentes, pero la favorita de la región fue Hi5, también fundada en el 2003 por Ramu Yalamanchi. Para el 2007 tenía más de 70 millones de usuarios registrados, la mayoría de América Latina.

La posibilidad de compartir fotos, mensajes, emoticones, recuerdos y enlaces con amigos del colegio le permitió ganar popularidad y fue forjando una necesidad de conexión social que encontró en Facebook su máxima expresión dada las mejoras en la experiencia de interacción.

Parte de su caída en popularidad se debió en parte, según algunos reportes periodísticos, al mal uso que le dieron algunos delincuentes (pederastas). Y aun cuando empezó a lograr un nicho interesante en los juegos - adquirió en 2010 “Big Six”- las caídas en suscripciones contribuyeron a que fuera vendida a Tagged, uno de sus competidores, en el 2011, dando inicio a una fusión de ambos portales.

Mientras tanto Facebook se fue elevando como la espuma. Para el 2008 alcanzó los 100 millones de usuarios, pero recién fue al año siguiente que crearon al característico botón de “like”. Diez años después superó los 2.000 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo, incluyendo más de una docena de millones de peruanos, el cuadruple de la cantidad de conexiones a Internet fijo del país. Y si bien surgieron otras redes muy populares, como Snapchat en el 2011, estas solo poseen diez veces menos usuarios y no todavía no pueden quitarle la corona de popularidad.