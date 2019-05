Reino Unido: Amazon compra participación en compañía que compite contra Uber Eats

Amazon.com Inc. está liderando una inversión de US$575 millones en Deliveroo mediante la compra de una participación en la empresa emergente de rápido crecimiento para impulsar su presencia en el negocio europeo de comidas y alimentación.

El gigante minorista de internet estadounidense se sumará a la ronda de financiación de serie G con los inversores actuales T Rowe Price, Fidelity Management and Research Co. y Greenoaks, dijo Deliveroo en un comunicado enviado por correo electrónico. La startup con sede en Londres, que ha recaudado US$1.530 millones hasta la fecha, va a recibir una inyección de efectivo para ampliar su red y equipo de tecnología y competir contra rivales como Just Eat Plc y Uber Technologies Inc.

Las acciones de Just Eat cayeron casi un 11%, su mayor descenso desde marzo de 2018. Takeaway.com llegó a retroceder un 6,5%, mientras que Delivery Hero SE bajó un 4%.

Amazon ha señalado sus crecientes ambiciones en el sector de la alimentación con Prime Now, que ofrece entregas en las principales ciudades británicas en dos horas. Pero se enfrenta a una intensa competencia en el país de empresas como Ocado Group Plc, un pionero de la alimentación por internet que ofrece licencias para su tecnología a compañías como Kroger Co. y pretende reducir a la mitad ese tiempo con un servicio llamado Zoom.

La consolidación también se ha estado intensificando en el sector de entregas de comidas. En un acuerdo reciente, Takeaway.com NV acordó adquirir las actividades de Delivery Hero SE en Alemania por aproximadamente 930 millones de euros (US$1.000 millones) en diciembre.

El mercado de entrega de comidas en el Reino Unido se enfrenta a una creciente competencia de Uber Eats, Just Eat y Deliveroo en medio de una escalada de negociaciones para la consolidación del sector. Bloomberg informó en septiembre que Uber Technologies Inc. estaba en una primera fase de negociaciones para comprar la empresa de entrega de comidas Deliveroo.

Uber Eats y Deliveroo también están enzarzados en una batalla por los llamados restaurantes virtuales, donde los establecimientos ceden espacio en sus cocinas para preparar comida para los repartidores. Sin comedores ni camareros, estos equipos emergen donde las empresas de entrega de comidas anticipan demanda y venden platos a través de las aplicaciones Uber Eats o Deliveroo.

Deliveroo dijo que los nuevos fondos se destinarán a innovaciones en el sector alimentario, por ejemplo, a través de cocinas dedicadas exclusivamente a los repartos, así como a nuevos formatos.

Amazon cerró su servicio de reparto de comidas en el Reino Unido a finales del año pasado. La inversión es una de las inusuales incursiones del gigante estadounidense en la región. En 2010, 3i Group Plc vendió BuyVIP.com, club privado de compras por internet, a Amazon por US$96,50 millones.