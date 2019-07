Renaissance® Paris: "Los hoteles boutique siguen siendo una tendencia fuerte"

La visión de los huéspedes sobre el mercado hotelero de lujo ha evolucionado, según Mrs Marine Fournier, Sales & Marketing Manager at Renaissance Paris Vendôme, hotel parte del grupo Marriott International. Ahora, los viajeros presentan mayores demandas.

En este sentido, la ejecutiva del hotel ubicado en el centro de París (Francia) realiza apuntes sobre la situación de un hotel de lujo en una ciudad de la misma categoría, nuevas oportunidades de crecimiento y planes frente el avance a opciones diferentes como Airbnb.

• ¿Cuál es la situación actual del Hotel Renaissance® Paris Vendome? ¿A dónde apuntan?

Renaissance Paris Vendôme alcanza una tasa de ocupación anual entre 80% y 85%, con un gran segmento de ocio (70%) que refleja nuestra estrategia. A través de nuestra nueva campaña de marca, «Discover This Way», apuntamos a ir más allá de las estancias tradicionales, ofreciendo a los huéspedes que disfruten del vecindario con lugares y actividades ‘out of the box’. De hecho, el Renaissance se trata de descubrimiento. El 30% restante de nuestra clientela está dedicado a los viajes de negocios que principalmente desean tener una ubicación ideal, en el centro de París.

• ¿Qué oportunidades de crecimiento ha percibido?

Las renovaciones importantes que se finalizaron el año pasado permiten que la propiedad se convierta en un verdadero hotel a la francesa. El Renaissance Paris Vendôme ha retomado su sentido innato de contraste para simbolizar el estilo de un acogedor hotel parisino.

En la actualidad, es un verdadero caleidoscopio de experiencias que permitirá a los huéspedes profundizar el conocimiento de París y tener una visión diferente de la ciudad y el vecindario mientras se quedan en casa. Gracias a nuestros expertos locales, servicio experto y personalizado de Concierge, los huéspedes pueden explorar la ciudad y disfrutar de los últimos favoritos locales e itinerarios alternativos. Nuestra propiedad es definitivamente el lugar adecuado para aquellos huéspedes exigentes.

• ¿Qué percepción proyecta sobre el mercado hotelero de lujo en París?

Los hoteles boutique siguen siendo una tendencia fuerte. Pero, en la actualidad, los viajes no son solo experiencias con el servicio hecho a medida en la empresa. Los huéspedes están cuidando cada vez más las experiencias de estilo de vida significativas. Están interesados en explorar lugares inesperados y vivir nuevos momentos, sumergirse en el vecindario. Viajar también se trata de llevar a cabo reuniones, conexiones y descubrimientos. Más allá de un lugar donde quedarse, los huéspedes buscan un lugar para vivir.

• ¿En qué basa su oferta para diferenciarse de otras marcas en un mercado competitivo como el de París?

Nuestro hotel tiene la ventaja de un hotel boutique donde el sentimiento es independiente y autóctono, con la fuerza de una marca mundial. Nuestros asociados siempre están dispuestos a complacer a los huéspedes con toques personalizados y experiencias específicas organizadas dentro del hotel a través de nuestra marca Renaissance.

Nuestros eventos regulares incluyen tardes en Renaissance y celebrar el vecindario, que se enfocará en un diseñador, creador o artesano específico ubicado en el área inmediata del hotel. A menudo, invitamos a nuestros huéspedes a explorar el vecindario, pero también queremos darle a nuestro vecindario la oportunidad de ingresar al hotel.

El Renaissance Paris Vendôme también es conocido por su restaurante mediterráneo, Balagan como un lugar de moda en París, su spa y piscina.

• ¿Cuál es el impacto en el Renaissance la presencia y el crecimiento de Airbnb?

Siempre hemos reconocido que hay espacio en el mercado de alojamiento para alquileres de casas seguros, legales y con impuestos que operan en igualdad de condiciones con los operadores de alojamiento tradicionales. Marriott International lanzó recientemente una nueva oferta llamada Homes & Villas by Marriott International, que es la expansión y evolución de Tribute Portfolio Homes, que se lanzó como piloto en 2018 en mercados europeos seleccionados.

En la actualidad, ubicadas en más de 100 mercados en los Estados Unidos, Europa, el Caribe y América Latina, cada propiedad de alquiler ha sido curada por expertos por nuestras empresas de administración de propiedades. Solo trabajamos con empresas establecidas y profesionales de administración de propiedades que cumplen con nuestros estándares y no con propietarios aficionados que participan en "compartir" y que pueden entrar en conflicto con las regulaciones locales. Estamos comprometidos con el alquiler de viviendas responsables que cumplan con las regulaciones locales, dando tranquilidad a los huéspedes, vecinos y comunidades.

• ¿Cuál ha sido la incidencia de los turistas peruanos y sudamericanos en el Renaissance® Paris Vendome Hotel en los últimos dos años?

América del Sur y América Latina representa el 3% de nuestros clientes, un número en progreso constantemente.

• Según sus registros, ¿cuál es el perfil de los turistas peruanos y sudamericanos?

La mayoría de las veces, los huéspedes son seducidos por nuestra localización. Ubicados el corazón del centro de la ciudad, el hotel está cerca de los lugares de interés turístico y de las tiendas, restaurantes y bares de moda. Nuestro spa y la piscina son sin duda una instalación atractiva para los huéspedes en cualquier momento del año. Además, Renaissance Paris Vendôme es parte de Marriott International que garantiza la calidad estándar y el proceso seguro.

• ¿Qué implicaba para el Renaissance® Paris Vendome Hotel que Marriott adquiera Starwood Hotels & Resorts Worldwide? ¿Cómo estaban antes de esta adquisición y cómo están ahora?

Los huéspedes pueden elegir entre la cartera de marcas más diversa de la industria hotelera, incluida la colección de lujo más grande de la industria. Marriott International ahora tiene una cartera ampliada de 30 marcas, que representan 7.000 propiedades en más de 130 países. Vemos la diversidad de marcas como un beneficio, permitiendo a los consumidores gravitar hacia las marcas de hoteles que aman y que se ajustan a sus necesidades, estilo de vida y preferencias.

Hoy vemos a nuestros clientes moviéndose libremente entre las marcas para viajes de negocios y de placer. La diversidad de nuestra cartera garantiza que tengamos una opción y una experiencia para cada viajero. El nuevo programa de lealtad Marriott Bonvoy está reemplazando a Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® y Starwood Preferred Guest®, mientras que Marriott Rewards Moments y SPG Moments se convertirán en Marriott Bonvoy Moments, que contará con aproximadamente 120.000 experiencias en 1.000 destinos disponibles para compra o redimiendo puntos.

• ¿Cuál es la situación de la marca Renaissance® Hotels en América Latina?

En la actualidad, tenemos presencia en tres países con la marca Renaissance Hotels: Hotel Renaissance Sao Paulo (Brasil), Renaissance Santiago Chile (Chile) y Renaissance Caracas La Castellana (Venezuela). Con más de 160 hoteles en más de 35 países de todo el mundo, Renaissance Hotels tiene una cartera global dinámica.

Diseñado para viajeros globales espontáneos, Renaissance Hotels extiende una invitación abierta a experimentar lo inesperado tanto dentro como fuera del hotel. El servicio personalizado y distintivo de la zona se hace realidad a través de los atractivos navegadores de cada hotel, los embajadores de la marca que lo conectan con la ubicación y lo ayudan a descubrir las gemas escondidas del vecindario y los descubrimientos locales cuidadosamente seleccionados.