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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Renzo Costa, la compañía peruana especializada en la industria del cuero, redobla apuestas en el país y afina lo que será su crecimiento en los próximos años, que incluyen también el salto a otros mercados de la región. Con estos objetivos en el radar, la compañía anuncia la puesta en marcha de un nuevo y moderno centro de distribución.

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