Renzo Costa, la compañía peruana especializada en la industria del cuero, redobla apuestas en el país y afina lo que será su crecimiento en los próximos años, que incluyen también el salto a otros mercados de la región. Con estos objetivos en el radar, la compañía anuncia la puesta en marcha de un nuevo y moderno centro de distribución.

Martín Romero, gerente general de Renzo Costa, explica que se trata de una infraestructura logística que representa un hito relevante en su proceso de modernización y expansión. El nuevo espacio de 1.500 m2, ubicado en el Callao, ha requerido una inversión de S/10 millones, que permitirá una capacidad operativa de más de 38.600 unidades despachadas a la semana, triplicando la capacidad de almacenamiento anterior. Además, están en capacidad de distribuir de manera más rápida 25% más que antes. De esta manera, Renzo Costa podrá reducir los tiempos de preparación y entrega. Además, se optimizará la gestión de inventarios para fortalecer sus despachos para venta física e e-commerce.

Renzo Costa tiene un plan de remodelación de tiendas en marcha.

El ejecutivo explica que hace varios años la compañía se encuentra en un proceso de expansión importante que implica no solo llegar a más puntos de venta- las últimas tiendas abrieron en Tarapoto y Trujillo- sino también la remodelación de sus locales. Solo en el último año cuentan cuatro tiendas remodeladas y anuncian que seguirán en ese camino y realizando ampliaciones.

De hecho, han remodelado la tienda San Miguel, la de Plaza Norte, la del Centro Cívico y la tienda de Piura. Esta última ha sido además ampliada.

A su vez, la cadena de tiendas- que hoy cuenta con 60 sucursales en el país- también ha ampliado categorías e impulsa su expansión. “Si crecemos sustancialmente hacia una mayor capacidad de venta tenemos que tener los recursos necesarios para impulsar logísticamente este desarrollo y así poder llegar a más ciudades más rápido, porque siempre los costos logísticos son parte de una estructura importante del gasto de la compañía”, explica Romero.

Nuevo centro de distribución de 1.500 m2.

Renzo Costa está presente en 35 ciudades del Perú y opera a través de seis plataformas de comercio electrónico, entre ellas, su propio e-commerce. “Esta necesidad de seguir creciendo en nuestros comercios online también demanda mayores capacidades logísticas. El consumidor busca la inmediatez”, anota.

Nuevas categorías y tiendas

Romero comenta que entre los nuevos productos de la compañía están las colecciones mixtas, es decir, de cuero y materiales textiles. Este estilo se ve sobre todo en mochilas, carteras, que hoy tienen un muy buen ‘performance’, por lo que avizora que seguirán creciendo en categorías de materialidades mixtas.

En cuanto a las nuevas ubicaciones, la cadena abrirá cinco tiendas propias más este año. Aunque prefiere no detallar aún las nuevas ubicaciones, no descarta que una de estas pueda estar en el oriente del país, donde ya cuentan con tres locales. “Vamos a mejorar la cobertura en aquellas ciudades donde ya tenemos presencia y también vamos llegar a las nuevas ciudades, como es el caso de Tarapoto, la última tienda que abrimos”, asegura.

Martín Romero, nuevo gerente general de Renzo Costa. / AARON ALBERTI

¿Qué productos son los más vendidos? Parte importante son accesorios como correas, billeteras, carteras, monederos, morrales y casacas. “Son nuestros productos estrella”, anota. El ticket promedio es variable, oscilan entre los S/250 –una billetera hasta– y los S/1.300 –una casaca–.

Si bien la operación de Renzo Costa está concentrada en el Perú, cuenta con una sucursal en Italia, que por ahora no tiene planes de expansión. El plan de internacionalización, sin embargo, sigue vigente a mediano plazo, por lo que están explorando nuevos mercados.

“Vemos una expansión más regional, donde está nuestro foco. Queremos consolidarnos como un líder regional y teniendo una marca tan sólida en el Perú y que es reconocida en los países que están alrededor, tiene todo el sentido impulsar el crecimiento acá”, remarca el ejecutivo.

Al cierre del primer trimestre, Renzo Costa anuncia que ha tenido resultados por encima de los dos dígitos frente el año anterior, ligeramente por encima de sus expectativas. Romero comenta que factores como las liberaciones de efectivo - CTS, AFP- permitieron este desempeño, al haber mayor nivel de liquidez en el mercado. Para el cierre del año el ejecutivo estima mantener el avance a doble dígito.

El centro de distribución triplica su capacidad de almacenamiento.

Datos:

- En el centro de distribución, elegido estratégicamente también por su cercanía al puerto y al aeropuerto, también funcionará su centro de producción (ubicado previamente en la avenida Arica). Además, en dicho espacio contarán también con el servicio de posventa para sus productos de cuero.

- Si se midiera como una tienda independiente, su e-commerce estaría siempre en el top 3 de los locales que más venden, sostiene la compañía. Hoy representa casi el 8% de su venta total.

- La tienda en el aeropuerto de Renzo Costa ya vende tanto como la que estaba en el antiguo terminal. “Con la gran ventaja de que el aeropuerto cada vez está recibiendo más público. No tenemos dudas de que vamos a superar las ventas que teníamos en años anteriores”, proyecta el ejecutivo.