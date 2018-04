Resultados de Twitter superan estimaciones de analistas

Twitter Inc reportó su segundo trimestre rentable el miércoles y superó las estimaciones de analistas para ingresos y usuarios mensuales activos, debido a que los anunciantes en Asia y otros mercados fuera de Estados Unidos comenzaron a utilizar más los avisos por video de la red de microblogs.

Twitter, conocida por permitir la publicación de mensajes cortos de hasta 280 caracteres, anotó una ganancia neta de 61 millones de dólares, u 8 centavos por acción, en el primer trimestre, que se compara con una pérdida de US$ 61,6 millones, o 9 centavos por título, en el mismo período del año pasado.



Excluyendo ítems, la compañía ganó 16 centavos por acción. Analistas esperaban en promedio que Twitter registrara utilidades de 12 centavos por papel.



Los ingresos totales de la red social subieron a US$ 664,9 millones, superando las expectativas de analistas de US$ 607,6 millones, según Thomson Reuters. Los ingresos por avisaje alcanzaron los US$ 575 millones, superando expectativas de US$ 523,1 millones.



Twitter, con sede en San Francisco, ha intentado incrementar su base de usuarios y negocio de anuncios a nivel internacional, en una expansión más allá de su país de origen.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido al servicio en los titulares a nivel local, pero su crecimiento ha sido más veloz en el extranjero, incluyendo un impulso en Asia en el más reciente trimestre.



Las ventas internacionales respondieron por un 48% de los ingresos, con un crecimiento de 53% interanual, lo que se compara con un 2% en Estados Unidos. Los ingresos totales subieron un 21%.