Rusia 2018: Así se mueven los cuartos de final en las casas de apuestas

La etapa de cuartos de final del Mundial Rusia 2018 se iniciarán este viernes con los partidos entre Uruguay vs. Francia y Brasil vs. Bélgica. Y un día después se completarán con el Suecia vs Inglaterra y Rusia vs. Croacia.

En la previa, estos encuentros ya han empezado a generar expectativas, las cuales vienen siendo recogidas por negocios como las casas de apuestas deportivas. Esto debido a la fiebre mundialista que se sigue viviendo en el país, a pesar de la temprana eliminación de la selección nacional.

¿QUIÉN GANARÁ EL MUNDIAL, SEGÚN APUESTAS?

La casa de apuestas deportivas Inkabet señala que la selección favorita para ganar la Copa del Mundo en tierras rusas es Brasil, según las probabilidades del sistema y las preferencias de los usuarios.

Antes de iniciarse el torneo, el país sudamericano abarcaba el 20% de las apuestas como "Campeón". Jugado los octavos de final, su porcentaje subió a 25%. Le siguen Uruguay con un 23% y Francia con un 21%.

En relación a la cuotas que se ofrecen por ganar el Mundial, apostar por Brasil brinda 3,75 veces lo apostado; Francia, 5; e Inglaterra, 5. "Brasil al ser el equipo con menor cuota, es el equipo favorito seguido de Francia e Inglaterra que tienen las mismas probabilidades", explicó la empresa. Mientras que en contraparte, el menos favorito es Suecia que tiene un 2% de probabilidad y por el cual se paga una cuota de 25.



Por otro lado, la casa de apuestas Betsson muestra que, en base a las probabilidades, Inglaterra (1,40) sería el campeón del mundo. Le seguirían Francia (1,44), Croacia (1,53) y Brasil (1,53). Atrás de ellos estarían Rusia (2,50), Bélgica (2,50), Uruguay (2,75), y Suecia (3).

EL MUNDIAL DE LAS SORPRESAS

Inkabet registró, durante el partido entre Corea del Sur y Alemania, una apuesta que se multiplicó en 126 veces. Un usuario -haciendo uso de la opción "apuestas en vivo"- se jugó en el transcurso del segundo tiempo que el partido quedaba 2 a 0 a favor de los asiáticos.

Mientras que durante la fase de grupos, otra persona vaticinó el resultado de 12 partidos. La apuesta combinada, es decir, todas las predicciones en una misma cartilla, le permitieron multiplicar su apuesta en 1.080 veces.



Asimismo, en Betsson, una de las apuestas curiosas fue “Algún jugador, excepto el arquero, evitará un gol con la mano”. La opción pagaba 10 veces la apuesta y se cumplió en el partido Colombia vs. Japón por el sudamericano Carlos Sánchez, quien también fue expulsado.

►A continuación, revisa en la siguiente galería cuáles son las cuotas y probabilidades que tienes las selecciones que se enfrentarán en los cuartos de final, según Inkabet y Betsson.