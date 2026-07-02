La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) informó que autorizó la organización de la empresa emisora de dinero electrónico Lima del Sol EEDE S.A., vinculada a la fintech argentina Grupo Lemon.

Mediante comunicado, informó que la organización está a cargo de Nessy LLC. como accionista mayoritario y de Aphrodite Technology LLC., siendo ambas empresas parte del Grupo Lemon.

Para la SBS, esto representa un avance relevante en la innovación financiera en el Perú, dado que se permiten que nuevo modelos digitales relacionados a pagos, billeteras e infraestructura financiera se incorporen al perímetro regulado con bajo un enfoque de supervisión proporcional, con un orden y orientado a la adecuada gestión de riesgos y protección de los usuarios.

En Perú, Lemon opera una billetera digital a través de Lanin Pay S.A.C., registrada como de billetera digital ante el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Cabe mencionar que el modelo de las fintechs contempla la oferta de cuentas de dinero electrónico, transferencias, recargas, retiros, pago de servicios, operaciones interoperables y una tarjeta prepago internacional Visa, tanto en el formato físico como el virtual.

Como señaló la SBS, con la autorización de la organización de Lima del Sol EEDE S.A., se busca avanzar hacia un modelo propio y regulado para gestionar cuentas de dinero electrónico en soles dentro de la billetera Lemon. Esta empresa emisora de dinero electrónico asumiría progresivamente la capa regulada de las cuentas y pago en moneda nacional.

La superintendencia agregó que esta autorización es una etapa previa, precisando que aún no se habilita su inicio de operaciones.

Para poder operar, Lima del Sol EEDE S.A. deberá de obtener la autorización de funcionamiento, etapa en la que la SBS verificará el cumplimiento de requisitos legales, patrimoniales, operativos, tecnológicos, de gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, conducta de mercado y protección del usuario que resulten aplicables.

Es así que Lima del Sol se suma a BiPay como las empresas que recibieron en el último año la autorización de organización como emisoras de dinero electrónico. Una vez que culminen el proceso de licenciamiento, ambas se podrán incorporar al ecosistema digital donde vienen operando empresas como Gmoney, Tarjetas Peruanas Prepago, Servitebca y Peruana Soluciones.

La SBS agregó que la Empresa de Créditos Prex Perú también competiría en el segmento de billeteras digitales luego de cumplir los requisitos para ampliar operaciones para emitir dinero electrónico. Esta compañía recibió recientemente la autorización de funcionamiento.