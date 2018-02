Scharff: "La logística es fundamental para cualquier negocio"

Scharff, empresa de servicios dedicada a las operaciones de comercio exterior de importadores y exportadores, destaca que ahora más que nunca, las empresas deben tomar especial atención a sus áreas logísticas para potenciar sus negocios.

Es así que, dos años después de haber asumido la presidencia del grupo, el hoy Premios LEC, Raúl Alcalde, conversó con este Diario sobre el reto que ha significado estar al frente de una compañía que apuesta por la innovación.

- Asumiste el control de la empresa luego del fallecimiento de tu padre. ¿Cómo fue para ti esa transición?

Era un gran desafío porque, en ese momento, tenía 25 años y estaba muy nervioso. Pero desde los 20 a los 25 trabajé mucho en hacer crecer a Mambo, que es otro negocio que tengo y lidero con mi socio Yoel Chlimper.



Cuando sucede lo de mi papá, había que priorizar. Scharff era el 90% de mi patrimonio y yo era muy feliz en Mambo; [sin embargo], no podía ignorarlo. Entonces, me armé de valor, hablé con mi socia en Scharff y ella me dio la confianza. En enero del 2016, asumí el liderazgo de la compañía.

- ¿Qué tan difíciles fueron los primeros meses?

Fueron duros porque tratábamos de entender el negocio y cómo funcionaba la industria. Luego, en la segunda mitad del 2016, trabajamos en un plan para los siguientes años. El 2017 lo implementamos y reestructuramos la compañía, armamos nuestro equipo y nos mudamos. Siento que estamos entrando a este 2018 mucho más preparados que el año pasado.

- ¿Cuál ha sido el desafío más importante en estos años?



Creo que el desafío más grande, y en el que trabajo todos los días, es en el desafío cultural. Scharff es una organización que tiene cerca de 800 personas y hay gente que trabaja aquí desde hace muchos años. Inyectarles una nueva propuesta de valor, nuevas creencias y comportamientos es un desafío enorme. Esta compañía no solo va a cambiar porque yo estoy acá. Las 800 personas tienen que hacerlo.

- ¿Cómo te hace sentir este esfuerzo en el marco de la nominación de EY? Son los mismos clientes los que te han nominado.

Yo me sentía muy tranquilo con la propuesta de valor que habíamos diseñado porque creo que es la correcta. Pero que haya un grupo de académicos que reconoce tu trabajo y que el banco se haya tomado el tiempo de nominarnos porque escuchó nuestra historia —y le ha parecido interesante— de alguna manera valida que estamos haciendo las cosas bien. Eso me alegra un montón.



- ¿Cómo ha recibido la compañía esta nominación?

La gente está súper contenta. Al final, yo represento a esta compañía y soy el vocero, pero los éxitos y esta premiación no tienen nombre propio.

- ¿En que se enfocará ahora Scharff?

En los treinta años de vida que tiene, Scharff ha desarrollado una relación muy fuerte con sus clientes. Y así como nosotros estamos fortaleciendo nuestras herramientas para ejecutar proyectos, también estamos trabajando mucho en nuestras habilidades de diseño.



Siempre le digo al equipo que hay cuatro pilares que determinan nuestra estrategia de crecimiento y transformación. Uno de ellos es el pilar cultural, ya que tener comportamientos y creencias similares nos va a alinear. El otro son las metodologías, que son importantes porque van a determinar nuestra capacidad de diseñar proyectos que generen valor y de implementarlos con excelencia.



El tercer pilar es la tecnología, ya que nuestra capacidad de escalar el negocio y generar relaciones valiosas con nuestros clientes pasa por controlar nuestras operaciones y tener la tecnología correcta; y el cuarto punto es la información. Nosotros hacemos alrededor de 14 millones de entregas al año y sabemos a quién le entregamos y en dónde. Esa información es extremadamente valiosa porque nuestra capacidad de generar relaciones más potentes con nuestros clientes pasa por analizar de manera inteligente esos datos.



- Data Analytics.

Exactamente. Hoy, el valor de los bancos está en la información que generan de sus clientes. El valor de Google está en información que genera sobre ti, sobre lo que buscas, qué correos te llegan. Si nosotros tenemos capacidad de levantar información, tenemos que usarla.

- También es mucho de 'design thinking'.

Sí, utilizamos metodologías de 'design thinking' para el diseño de los proyectos pero llevado al campo logístico, y eso nos obliga a repensar la metodología.



En la logística existen tres grandes flujos: el flujo de información, el flujo de paquetes y el flujo de dinero. Teniendo en cuenta que estos tres flujos tiene que operar en armonía, nosotros diseñamos nuestras metodologías en la etapa de diseño del proyecto, pero después viene la etapa 'on boarding' [en donde] los implementamos.



El equipo sabe cómo gestionar metodologías ágiles: tenemos 'scrum masters', 'project owners' y eso hace que nuestra estructura sea cada vez menos jerárquica. Tengo dos años trabajando en lo cultural; hoy estoy trabajando mucho en las metodologías y tecnología. Creo que cuando tenga un poco más libre la cabeza vamos a enfocarnos en cómo gestionamos la información que estamos generando.



- Es el siguiente paso no sólo para ustedes sino, también, para todas las industrias.

Exacto. Ahora, a nuestra metodología le hemos puesto una marca. Scharff Lab es el primer laboratorio de innovación logística del Perú. Y a ese laboratorio invitamos a todos nuestros clientes del segmento corporativo a cuestionarse la forma en la que se conectan con sus públicos, principalmente desde el punto de vista logístico. [Sin embargo], por la naturaleza de estos talleres, terminan saliendo cosas que son muy estratégicas para sus negocios.

- Es tu Mambo interno.

Sí. Mi pequeña versión de Mambo en Scharff porque creo que existe mucho futuro en el mercado de consultoría logística. Sobre todo en esta industria que se ha comoditizado tanto y se percibe que existe poco valor [en ella]. Creo que esto es algo que tenemos que cambiar, [ya que] la logística es fundamental para cualquier negocio.

