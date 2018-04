En el Perú, las ventas de los e-commerce van en aumento con el paso de los días. Sin embargo, su formato de entrega presenta algunas oportunidades para seguir trabajando. ¿A quién no le ha pasado que no pudo recibir su producto porque no se encontraba en el lugar de entrega y en el período establecido?



La empresa Scharff presenta una opción.



Esta compañía viene implementando el Scharff Stop: un formato de locker para facilitar a los consumidores el proceso de sus ventas online. “La idea de este proyecto es empoderar al usuario”, asegura Raúl Alcalde, presidente de Scharff.



¿CÓMO FUNCIONA?



Scharff Stop tiene una alianza con Repsol que le permite estar ubicada en sus minimarket. Este conjunto de casilleros presenta 14 compartimentos que son usadas de manera colaborativa.



“Con nosotros puedes comprar algún producto en algún retail, escoger como opción un looker nuestro y recibirlo en ese lugar. Cuando el producto esté en el casillero, recibirás un código QR con el cual podrás recogerlo. Para ello, tendrás un período de 48 horas”, explica su presidente ejecutivo.



Actualmente, esta marca se encuentra trabajando con Falabella. A ella, se sumarán en los próximos meses BCP, para el recojo de tarjetas de débito, y Movistar, para el recojo de equipos.



Los lugares de recojo que presentan a la fecha de hoy son los Repshop ubicados en Surquillo, San Miguel, La Molina y Surco. Además, también se encuentran en la estación central de Metropolitano.



Según explica Alcade, la opción de estar en los minimarket de Repsol apunta a sus ubicaciones y cantidad de locales. Ello le permite cumplir con unos de sus objetivos como marca que es estar cerca a los consumidores. A ello se suma que Repsol ofrece el recojo de producto 24/7, tanto para entrega y recojo de producto.



Una de las razones por la cual fue elegida Repsol es su servicio de 24/7. (Foto: Scharff)

DIFERENCIA CON ESTADOS UNIDOS



“Allá, cada uno tiene su casilla; acá en Perú, son colaborativas”, dice resaltando la principal característica con la cual se presenta este negocio en el país.



Como recuerda el presidente de Scharff, en Estados Unidos las casillas postales tienen una capacidad ociosa de 95% por el formato usan. Por el contrario, en nuestro mercado se presenta como la solución a muchos problemas en el e-commerce.



Los pequeños emprendedores y las personas naturales también se encuentran dentro de los planes de la marca. “También diseñaremos opciones de autoservicios para ayudarlos en la ampliación de sus mercados”, agrega.



PLANES A FUTURO



“Planeamos tener una red de 50 lockers durante los próximos 24 meses. Treinta de ellos estarán en lima y 20 en provincia”, menciona Raul Alcalde.



Para él, las variables que permitirán que este nuevo canal tenga éxito será el buen tránsito, la seguridad y la disposición de horarios extendidos.



También comento que la competencia no es un factor que los preocupe. “Cuando llegue, sabremos que estamos en el camino correcto. Para nosotros tiene valor ser los primeros y tener las mejores ubicaciones para facilitar la vida a los consumidores”, asegura.