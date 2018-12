SingularityU Perú Summit: ¿cuáles son los riesgos de no subirse a la ola de la disrupción tecnológica?

“Es el momento más emocionante para estar vivo”, afirma Will Weisman, director ejecutivo de Singularity University, protagonista de SingularityU Perú Summit, un evento por primera vez celebrado localmente en alianza con El Comercio y El Dorado Investments en nuestro país por la organización basada en Silicon Valley.

El optimismo del ejecutivo encargado de liderar la celebración del evento a nivel global (lo llevado a unos 64 países) tiene que ver con su mirada histórica, de la experiencia humana, tras un siglo XIX aturdido por guerras mundiales. Aun así, para Weisman, la posibilidad de que esta suerte de mundo estable continúe depende de cuánto los seres humanos seamos capaces de hacer que la vida siga siendo “mejor y mejor” apostando por la disrupción tecnológica, contó en la entrevista que presentamos en este video.

Y no menos importante será la capacidad de entender los riesgos de no subirse a la ola. No hacerlo probablemente lleve a las empresas a que sus portafolios de productos y servicios pierda actualidad, no conquiste al cliente. Pero hacerlo, también podría afectar la mano de obra, lo que exige prever una plan de inversión para desarrollar capacidades y habilidades, que se ajusten a los requerimientos técnicos y profesionales nuevos. “Creo que lo más importante que tenemos que hacer es enfocarnos en la gente, en el trabajo. Entrenarlos y darle educación, para que tengan nuevas habilidades para estar seguros que los seres humanos sean más relevantes que en el pasado”, dijo.



POTENCIAL PARA EMERGENTES

Y aunque se trata de un momento global la oportunidad de sacar mayor provecho a la ola de la disrupción tecnológica yace en los mercados emergentes. Allí, donde la brecha en tecnología y a infraestructura persisten, podrían emerger soluciones sin mayor resistencia como la que encuentran hoy en mercados desarrollados, como Estados Unidos, ilustró.



“Tenemos una infraestructura robusta alrededor energía, nuclear y carbón. Esto tiene que desaparecer y hay un montón de resistencia en traer nuevas formas de energía como la solar o la eólica o nuevos sistemas de educación”, dijo.



En esa línea, destacó que la energía (las no convencionales) como la inteligencia artificial empujan la transformación digital de la economía global.