Softbank Group reveló, durante la presentación de sus resultados trimestrales, que en octubre vendió toda su participación en Nvidia Corp. por US$5.830 millones (equivalente a 32,1 millones de acciones), con el objetivo de reforzar su liquidez para nuevas inversiones en inteligencia artificial (IA).

La multinacional de inversiones japonesa, dirigida por Masayoshi Son -reconocido empresario japonés-, está reorientando su capital hacia proyectos vinculados a grandes infraestructuras y modelos de IA; muchos de los cuales están, además, relacionados con inversiones e incrementos de participación de SoftBank en compañías como OpenAI y Oracle.

De acuerdo a Bloomberg, el redireccionamiento de liquidez del holding de inversiones asiático buscaría que se aprovechen dichos recursos para financiar diversas infraestructuras tecnológicas, desde centros de datos hasta plantas de fabricación de robots en Estados Unidos. Durante la conferencia de resultados, SoftBank ha señalado, por ejemplo, que parte de los fondos irán destinados a la iniciativa “Stargate”, que contempla una inversión de US$500.000 millones para la construcción de ‘data centers’ en EE.UU.

Al cierre del segundo trimestre fiscal, la multinacional ha reportado un beneficio neto de 2,5 billones de yenes (US$16.200 millones aproximadamente) superando por mucho las expectativas de mercado.

Nvidia es uno de los principales productores de chips para inteligencia artificial. (Foto: AFP)

El director financiero de SoftBank, Yoshimitsu Goto, dijo en la conferencia de resultados que no puede afirmar “si estamos o no en una burbuja de IA”, abordando los cuestionamientos que alrededor del capital que se viene destinando en la industria tecnológica. Así, el ejecutivo de SoftBank afirmó haber vendido Nvidia “para poder utilizar el capital en nuestra financiación”, sin dar más detalles.

En los mercados, la reacción al anuncio de SoftBank ha sido inmediata: las acciones de Nvidia cayeron más de 2% tras conocerse el anuncio, en una jornada de volatilidad y con analistas advirtiendo sobre una posible sobrevaloración del sector impulsado por la IA, evocando paralelismos con la burbuja tecnológica de principios de los 2000. Mientras tanto, los papeles de SoftBank suben cerca de 3% tras la presentación de resultados.

Bloomberg recordó que en el 2019 la multinacional japonesa ya había vendido su participación en Nvidia, reanudando en el 2020 las compras minoritarias de participaciones en la firma estadounidense fabricante de chips. La compañía precisó también que su participación en Nvidia aumentó a alrededor de US$3.000 millones a fines de marzo de este 2025, lo que le ha permitido registrar importantes ganancias a la fecha (Nvidia ha ganado más de US$2 millones de valor de mercado desde entonces).

Cabe resaltar que con esta venta, SoftBank dispone ahora de una reserva de liquidez superior a los 35.000 millones de dólares, fortaleciendo su capacidad para seguir liderando apuestas en el emergente universo de la inteligencia artificial.