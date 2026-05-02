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Un avión Airbus A320 de Spirit Airlines se desplaza por la pista junto a un avión de JetBlue Airways en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en Los Ángeles, California, el 31 de enero de 2025. (Patrick T. Fallon / AFP)
Un avión Airbus A320 de Spirit Airlines se desplaza por la pista junto a un avión de JetBlue Airways en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en Los Ángeles, California, el 31 de enero de 2025. (Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia AFP

La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines, que atendía numerosos destinos en América Latina, anunció este sábado que canceló todos sus vuelos e inició el “cierre ordenado de sus operaciones”, luego del fracaso de un rescate financiero por parte de la Casa Blanca.

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