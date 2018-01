Spotify presenta OPI para cotizar en bolsa de EE.UU.

El servicio streaming de música Spotify ha presentado, de forma confidencial, una oferta pública oficial (OPI) ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y se estaría moviendo adelante con una lista directa en la primera mitad del año, según señaló una fuente cercana a la empresa a Axios.

Si Spotify, que fue valorada en hasta US$19 mil millones año pasado, sigue adelante con sus planes, se convertiría en la primera compañía en salir adelante con una lista directa; una forma no convencional para perseguir una OPI sin levantar nuevo capital.

También elimina principalmente la necesidad de un banco de Wall Street o corredor para suscribir una OPI junto con muchos costos asociados y podría cambiar la forma en que las empresas se acercan a la venta de acciones al público.

La presentación confidencial se informó inicialmente por el medio de comunicación Axios.

Spotify es la mayor empresa mundial de transmisión de música y sus principales competidores en este campo son Apple Inc. ( AAPL.O ) y Amazon.com Inc. ( AMZN.O ).

Reuters informó con anterioridad que Spotify estaba a punto a presentar una oferta pública inicial a finales del 2017 y listar en Wall Streeet a principios de este año.

Reuters no pudo contactar con representantes de la compañía para hacer comentarios.

DEMANDA

Spotify fue demandada por Wixen Music Publishing Inc la semana pasada por el supuesto uso de miles de canciones —algunas compuestas por Tom Petty, Neil Young y The Doors— sin licencia ni compensación al editor de música. No queda claro qué efecto podría tener esta demanda en sus planes de salida a la bolsa.

Spotify todavía tiene la intención de proceder a una lista directa de Estados Unidos en la primera mitad de 2018, a pesar de la demanda, según una fuente familiarizada con el asunto. La empresa se ha presentado para el listado de forma confidencial con la SEC, así como con Goldman Sachs, Morgan Stanley y Allen & Co que le asesoran para organizar la información, agregó la fuente.

Lea más noticias de Economía en...