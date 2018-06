Starbucks: Howard Schultz renunciará a la presidencia ejecutiva

Howard Schultz, presidente ejecutivo de Starbucks, anunció, mediante una carta que envió a sus colaboradores, que el 26 de junio renunciará a su cargo.

Asimismo, explicó que, a partir de esa fecha, se dedicaría a la filantropía y al servicio público, lo que se hizo pensar que podría ser el inicio de su carrera política.

Schultz es voceado con frecuencia como un potencial candidato a la presidencia por el Partido Demócrata de Estados Unidos.

El ejecutivo apoyó la carrera presidencial de Barack Obama y Hillary Clinton. Incluso, tras la victoria electoral de Donald Trump en las pasadas elecciones se especuló con la posibilidad de que pudiera presentarse a las presidenciales de 2020.

"Desde hace bastante tiempo me preocupa profundamente nuestro país", declaró en una entrevista al The New York Time. Asimismo, subrayó su preocupación por la división interna y la posición que Estados Unidos tiene ahora en la escena global.