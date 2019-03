Startups lideradas por mujeres reciben solo US$1,5 de cada US$100 de financiamiento

Al cierre del año pasado, en la industria tecnológica de Silicon Valley, las startups lideradas únicamente por mujeres recibieron, aproximadamente, US$1,5 de cada US$100 de financiamiento, según información de Pitchbook que recoge el portal Recode.

En tanto, los emprendimientos que tienen, por lo menos, una mujer como fundadora percibieron US$9 de cada US$100 de inversiones, mostrando así que en rubros como este también existen tareas pendientes a fin de lograr la igualdad de género.



En contraparte, en Silicon Valley, el porcentaje de inversiones que recibieron los emprendimientos liderados por hombres no bajó del 75,1%, cifra registrada a fines del 2017. Al cierre del 2018, estos anotaron inyecciones de US$86,4 por cada US$100.

En esta línea, el informe "Silicon Valley pledged to break up the boys’ club of investing in 2018. How did it do?" de Recode precisa que, dentro del sector tecnológico, uno de los factores más importantes es la diversidad en el capital de riesgo, debido a la influencia que tiene los inversionistas sobre las empresas y teniendo en cuenta que, desde un primer plano, se observa una característica de no confiar en negocios liderados por mujeres.

APUNTANDO HACIA LA IGUALDAD

A nivel mundial, solo el 17% de los emprendimientos son liderados por mujeres, según indica Debbie Jaffe, directora ejecutiva de Endeavor Perú, organización que apoya a emprendedores de alto impacto.

En tanto, dentro de su red, solo el 20% de Scale-up, empresas que registran crecimientos de 20% anual y facturan entre US$1 millón y US$20 millones, están fundadas por mujeres. La principal barrera en el mercado peruano, al igual que Silicon Valley, son las complicaciones que tienen las mujeres para acceder a financiamientos.

Al respecto, Jaffe indica que, a la actualidad, existen compromisos en este mercado para erradicar la desigualdad, pero por la forma en que se plantean soluciones, solo algunos logran tener éxito. Agrega, sin embargo, que frente a años anteriores el panorama actual muestra avances.

Así, con el objetivo de cerrar esta brecha en el financiamiento de las startups, la directora ejecutiva de Endeavor Perú menciona que aumentar la exposición de las emprendedoras, con un mayor número de plataformas; y maximizar sus oportunidades, potenciando el networking; podría ayudar a la causa.