Los resultados de esta iniciativa se presentaron en el Investment Forum, evento de cierre que reunió a 29 startups seleccionadas con inversionistas internacionales. | (Foto: EC)
Los resultados de esta iniciativa se presentaron en el Investment Forum, evento de cierre que reunió a 29 startups seleccionadas con inversionistas internacionales. | (Foto: EC)
Por Redacción EC

Un total de 16 startups peruanas busca obtener aproximadamente US$ 23,1 millones para financiar sus planes de crecimiento tras participar en el programa Venture Ready: Peru to U.S., iniciativa desarrollada por la firma Golden Circle con el cofinanciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el apoyo de su embajada en el Perú.

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