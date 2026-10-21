Un total de 16 startups peruanas busca obtener aproximadamente US$ 23,1 millones para financiar sus planes de crecimiento tras participar en el programa Venture Ready: Peru to U.S., iniciativa desarrollada por la firma Golden Circle con el cofinanciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el apoyo de su embajada en el Perú.

Durante el evento de cierre denominado Investment Forum, se presentaron los resultados del programa de ocho semanas que capacitó a 29 empresas locales, de las cuales ocho adicionales proyectan iniciar procesos de financiamiento en los próximos seis meses.

Entre las participantes, 22 firmas se encuentran en etapa temprana, 18 ya cuentan con operaciones internacionales y 17 desarrollan soluciones basadas en inteligencia artificial | (Foto: Pexels) / Georgi Georgiev

La iniciativa se desarrolló en un contexto en el que el 93,7 % del capital invertido por fondos de venture capital en el país proviene de inversionistas internacionales, según datos de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP).

Entre las participantes, 22 firmas se encuentran en etapa temprana, 18 ya cuentan con operaciones internacionales y 17 desarrollan soluciones basadas en inteligencia artificial, perteneciendo a sectores como fintech, agtech, climatech, healthtech, legaltech y edtech.

“Encontramos startups con productos sólidos, capacidad de ejecución y experiencia internacional. Sin embargo, tener un buen producto o incluso operar en otros países no garantiza estar preparado para levantar capital”, señaló María Gracia Agurto, CEO de Golden Circle.

La convocatoria del programa recibió postulaciones de 742 startups de las 25 regiones del país, resultando seleccionadas 29 empresas, de las cuales 11 provienen de regiones fuera de Lima. Durante la jornada final, 10 de estas compañías presentaron sus propuestas de inversión directamente ante inversionistas de Estados Unidos y Latinoamérica.