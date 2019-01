Sub 20 | Perú vs. Argentina: Esta selección es la favorita para las casas de apuestas

Este sábado 26, la selección peruana jugará con Argentina desde las 3:10 de la tarde (hora peruana), en el estadio Fiscal de Talca, por la última fecha del Torneo Sudamericano Sub-20 que se realiza en Chile.

La selección nacional viene de sufrir una derrota por 3 a 1 frente a Ecuador, mientras que el equipo argentino le ganó por la mínima diferencia a Uruguay. En este sentido, cabe resaltar que al equipo peruano solo le sirve una victoria para acceder a la siguiente fase.

Sin embargo, los últimos resultados ponen como favorita a la selección argentina, que solo necesita de un empate para acceder a la siguiente fase.

“Las estadísticas de la categoría y los últimos resultados hacen que las probabilidades de triunfo de Argentina sean 3 veces más altas que las de Perú. Un triunfo de Perú paga hasta 5,45 veces sobre la apuesta realizada, mientras que la victoria de los argentinos paga 1,44, y el empate 4,17”, explica Maurice Rafael, Gerente Comercial de Apuesta Total.

Asimismo, los marcadores más probables son el 2-0 (cuota de 5) y el 1-0 (cuota de 5,02) a favor de Argentina. No obstante, el especialista de Apuesta Total destaca que “la selección rival no ha encontrado un buen funcionamiento colectivo en el torneo, y apenas tiene un punto más que Perú, por lo que pensar en un triunfo de la blanquirroja no es descabellado”.

Siguiendo esta tendencia, Te Apuesto ofrece una cuota de 5 por un triunfo blanquirrojo; 3,90 por un empate; y una cuota de 1,38 por una victoria de Argentina.