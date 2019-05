Swissotel sobre caso Paolo Guerrero: "No es posible una contaminación cruzada"

Un grupo de cinco personas relacionadas al Swissotel -entre ex y actuales colaboradores- denunció que dentro de las instalaciones de la empresa hotelera se cometieron irregularidades que terminaron provocándole al delantero de la selección nacional, Paolo Guerrero, una "contaminación cruzada". Estas declaraciones coinciden con la versión de la defensa del futbolista, que siempre alegó que la jarra en la que le sirvieron un té con limón estaba contaminada con mate de coca.



Como se recuerda, Paolo Guerrero fue sancionado por 14 meses tras salir positivo en un control antidopaje ocurrido en el encuentro entre Perú y Argentina por las Eliminatorias a Rusia 2018.

Tras conocerse las nuevas versiones, Swissotel Lima rechazó rotundamente, mediante un comunicado, las declaraciones vertidas por Jordy Alemany, exasistente de alimentos y bebidas del Swissotel; Luis Escate, exencargado del área de banquetes; Anthony Obando, exmozo que atendió a la selección peruana; y George Zúñiga y Erick Paz (meseros) a América Televisión.

A raíz de los hechos, El Comercio contactó al Swissotel a fin de recoger sus declaraciones. La empresa aceptó responder vía cuestionario, mediante su abogado, Enrique Ghersi.

— Las declaraciones de sus trabajadores y extrabajadores señalan que no se cumplen con los más altos estándares de calidad, como afirman ustedes, dentro de las instalaciones del Swissotel. Además, sus extrabajadores indican que Paolo Guerrero se contaminó por negligencia del hotel y dentro de sus instalaciones. ¿Qué posición adopta la cadena hotelera frente a estas declaraciones?

Se trata de una versión falsa porque el Swissotel cuenta con los estándares de calidad más altos auditados por la SQF Food Safety Code, además de estar sometidos a la supervisión de las autoridades sanitarias y municipales. No es posible una contaminación indirecta o cruzada como se ha sostenido en estas declaraciones.

En lo que respecta a la concentración de la selección peruana, los alimentos percibidos por los seleccionados, que eran responsabilidad del hotel, se prestaban todos en una sala que tenía controles especiales de seguridad, no solamente a cargo del hotel, sino también de la seguridad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, sobre todo, de la nutricionista de la FPF, quien no solo aprobaba el menú, sino que también probaba plato por plato lo que se le servía a los seleccionados. La posibilidad de una contaminación en esa área es imposible. No hay tal posibilidad.

Lo que haya ocurrido en otras salas públicas del hotel no es de responsabilidad del hotel, como claramente se ha explicado desde un primer momento. La responsabilidad del hotel es por los alimentos prestados a los señores seleccionados en las áreas específicamente designadas como tales por la federación.

— Los trabajadores y extrabajadores detallaron que Iván Hoyle (gerente de alimentos y bebidas) los preparó para saber qué decir sobre el caso de Paolo Guerrero con el objetivo de ocultar la verdad de los hechos. ¿Sobre quién recae esta responsabilidad?

El hotel niega cualquier inconducta de cualquiera de sus funcionarios, en particular del señor Hoyle. El hotel rechaza estas imputaciones. El señor Hoyle ha actuado en estricto cumplimiento de la ley. No ha dirigido, no ha insinuado, no ha regimentado, ni ha entregado un guión, como se ha dicho el día de ayer [domingo 5 de mayo], a ningún trabajador o extrabajador del hotel. El señor Hoyle ha cumplido con su deber estrictamente, y además con la ley, de manera que el hotel rechaza estas imputaciones.

— ¿Hubo coacción, en cualquiera de sus formas, por parte del Swissotel contra sus trabajadores?

Absolutamente ninguna. Como en el caso anterior, queda muy claro que el hotel actúa en estricto cumplimiento de la ley, además de las normas del buen gobierno corporativo y de 'compliance' por las que se rige la corporación.

Es importante, sin embargo, que le diga que lo que ha llamado la atención es que tres de los cinco declarantes del día de ayer que han dado esta versión, no hayan revelado un conflicto de intereses que tienen con el hotel. Eso sí es poderosamente significativo. Tres de ellos ya no trabajando en el hotel, extrabajadores, tuvieron amonestaciones laborales, que si bien ellos renunciaron voluntariamente, hubiera sido importante que revelen ante la prensa porque tienen un manifiesto conflicto de intereses.

Uno de los tres, además, no era trabajador del hotel cuando ocurrieron los hechos, de manera que él no puede ser testigo de nada. Su versión es una que se basa en lo que alguien le dijo, en lo que él presume o conjetura, por lo que esas versiones carecen de verosimilitud.

— En su comunicado precisan que quiénes son su público directo son presidentes, ejecutivos, entre destacadas personalidades. ¿Les resulta indiferente la opinión de los hinchas de la selección nacional, quienes son el segmento de la opinión pública con mayor molestia?

Nos resulta absolutamente fundamental toda la opinión pública nacional e internacional. Swissotel es una corporación internacional, una de las diez cadenas hoteleras más grandes del mundo, que valora enormemente la opinión. No solo de sus clientes, dignatarios o turistas, sino también del público en general. Su compromiso y su identificación con el Perú viene de muchos años y su participación y colaboración con las investigaciones está acreditada, de manera que el Swissotel no solo tiene el más amplio respeto por la opinión pública nacional, sino que considera que a la opinión pública nacional e internacional se les debe una explicación sobre estos hechos y necesitan conocer la verdad. Por eso, el hotel ha colaborado y se ha sometido a todas las investigaciones que han habido y está dispuesto a seguir haciéndolo de la manera más trasparente posible.

— ¿Sus ingresos se han visto afectados por el caso de Paolo Guerrero? ¿Cuánto prevén que le costará al Swissotel Lima estar nuevamente envueltos en una polémica?

No tengo información financiera. No podría decir si eso nos costó o no. Eso le correspondería responder a otras personas. Lo que sí puedo reiterar, desde el punto de vista legal, es que el Swissotel carece de cualquier responsabilidad frente a estos hechos.

— Anuncian que se reservan el inicio de acciones legales, ¿están tramitando alguna?

No. Como dice el comunicado, nos reservamos el derecho. En su oportunidad, de existir evidencia que se ha pretendido mellar y se ha mellado la reputación comercial del hotel, la corporación, obviamente, accionará en su momento contra los responsables.

— ¿Tomarán acciones legales contra sus extrabajadores que denunciaron malas prácticas?

El Swissotel no actúa en base a represalias, ni considera que la justifica sea una venganza. La empresa considera que la justicia es una obligación y es una garantía en la administración de un país de un Estado de derecho, de manera que lo que quiere el hotel es que se esclarezcan estos hechos. Si hubo gente que ha actuado dolosamente para dar versiones incorrectas o inexactas deberán responder frente a ellas ante las autoridades.

¿Por qué Luis Escate, Jordy Aleman y Erick Paz ya no laboran en el Swissotel? ¿Cuál fue el motivo de su salida?

Como expliqué, son personas que renunciaron voluntariamente al hotel pero que tuvieron amonestaciones laborales.

¿Separarán de sus puestos de trabajo a Anthony Abanto y George Zúñiga, quienes según el reportaje de "Domingo al día" son actuales trabajadores del Swissotel?

Son trabajadores del Swissotel muy apreciados y, hasta donde tengo yo entendido, no existe ninguna razón por la cual el hotel vaya a tomar una decisión en contra de ellos.