Hoy se organiza el TEDxLima en la Universidad de Lima y, en entrevista, la organizadora del evento Ana Romero reflexiona sobre el escenario de emprendimiento en el país así como los desafíos que enfrenta la mujer en el ambiente laboral y emprendedor.

MIRA | En cuatro meses surgieron 19 nuevos conflictos sociales en el país

Tras la pandemia y en un momento difícil para la economía peruana, ¿cómo resumiría usted los nuevos desafíos para el emprendedor peruano?

Desde mi humilde opinión, hay menos empleo y más trabajo. Suena duro, pero me explico: Hay menos empleo dependiente, es decir, las personas fueron despedidas, renunciaron porque se dieron cuenta de que la familia también era importante. En tanto, aumentó el trabajo independiente, aumentó la sociedad de emprendedores y emprendedoras. Además, está pasando algo muy importante tras la pandemia: los trabajadores dependientes se han dado cuenta de que hoy día tenemos trabajo y mañana no sabemos. Por esa razón es que las personas que mantienen su empleo dependiente al mismo tiempo no es que le saquen la vuelta a la empresa, sino que en sus tiempos libres han decidido emprender en paralelo.

También hay quienes tras este impulso emprendedor, han decidido dejar su trabajo dependiente. ¿Este fenómeno sigue sucediendo pese al contexto país? ¿Crees que es un buen momento para hacerlo?

Definitivamente, la respuesta depende mucho de la aversión al riesgo a la que cada persona, cada individuo, tenga para dejarlo todo e ir por sus sueños. Yo como coach tengo clarísimo que yo soy un simple medio de empoderamiento humano para hombres ‘power’ y para mujeres ‘power’. ¿Y por qué te digo esto? Porque con mucho pesar, veo a personas que se creen gurús o salvadores y te dicen, déjalo todo. Yo considero que es importante que cada uno realmente se conozca a sí mismo para poder medir la aversión al riesgo que uno tiene con su propia vida para que luego, después de arriesgarse, no le eche la culpa al mundo.

En el caso concreto de la mujer, ¿cuál es la receta o cuál crees tú que son los pasos importantes que debe dar una mujer no solo para emprender, sino en todo aspecto de su vida laboral?

Lo primero que dices es importante. El contexto es importantísimo y una de las cosas que yo siempre aclaro es que mujeres y hombres sean tratados como igual. El verdadero enemigo de la mujer emprendedora es el machismo y no los hombres. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es importantísimo tener este tipo de concepciones claras para poder trabajar en equidad de género. Ahora hay más mujeres en los sectores mineros y cada vez que yo iba a escucharlas yo les decía en conferencia: “Tú estás acá por tu talento”. O sea que seas mujer es una característica más de por que estamos aquí, pero tú estás en esa empresa, no porque eres mujer ni para poder rellenar un cupo del marketing . Tú estás ahí porque eres talentosa por tu mérito, porque te lo has ganado. Y eso es importante tenerlo en cuenta.

Lo entiendo. Pero ello no deja de lado que se enfrentan a barreras claras como la brecha salarial de género o menor oportunidad de alcanzar puestos directivos.

De hecho yo trabajo con mujeres mineras y hay muchísimo prejuicio todavía ante la capacidad, la responsabilidad, el compromiso, el trabajo de mujeres que quieren entrar dentro del sector minero. Entonces yo sí creo que hay definitivamente un tema a trabajar. No solamente con las mujeres, sino también con los hombres. Tenemos que entender este problema como una posibilidad de solución maravillosa, hermosa entre los dos géneros.

¿Cómo ha sido la experiencia de liderar el TEDxLima? Entiendo que ya han cumplido siete años.

TED es una conferencia anual americana que se hace particularmente en Estados Unidos, pero también se ha hecho en Ginebra, se hace en Canadá. Abro el primer TEDxLima con la participación de Wendy Ramos. Fue un éxito a tal nivel que los empresarios abrieron los ojos y vieron que sí vale la pena. Creo que es un evento que une, no divide, que une, no compara, que une y que nos une como peruanos y como peruanas dentro de una evolución cultural.