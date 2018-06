Un tercio de las empresas invierte más del 10% en tecnología

Perú siempre estuvo por debajo de la media en proporción del presupuesto de inversiones que se dedicaba al área tecnológica. Si en la región se tenía un 6% de inversión, como mucho, en nuestro país estábamos a la mitad. Esto ya no es más así.

Según Saul Chrem, vicepresidente de marketing de Xertical, en el país las inversiones en tecnología crecen al doble de velocidad que el promedio regional y ya se tiene que al menos un tercio de las empresas destinan más del 10% a este rubro.

Xertical ha realizado un estudio entre 115 empresas de la región que confirma esta tendencia. Según dicho reporte, el 36,6% de las empresas invierten menos del 10% en su transformación digital y 33,3% destinan entre el 10% y 20% de su presupuesto.

el 73% de los encuestados en perú por xertical considera que usar herramientas colaborativas o de GESTIÓN basadas en la nube les ha PERMITIDO elevar sus ventas.

Este incremento en el gasto a pesar de necesitar menos compras de hardware al implementar soluciones en la nube, explicó, se debe a que la tecnología ahora es requerida para más procesos de negocios de los que se usaba antes.

El 30% del gasto en transformación digital, dijo, se da directamente desde el área de marketing y ventas. Ellos tienen mayores retos pues deben dar una experiencia personalizada a un consumidor hiperconectado, muy bien informado y deseoso de soluciones a sus requerimientos en tiempo real.

Estas métricas se aplican tanto a las empresas grandes como a las pequeñas, pero el porcentaje de inversión crece cuando se trata de nativas digitales, sobre todo si se trata de startup.

SUPERVIVENCIA

Los empresarios locales hoy son conscientes, en el 90% de los casos, de que si no implementan una transformación digital no podrán ser competitivos ni sobrevivir. Y no es algo que competa al departamento de tecnología, que viene a dar el soporte, sino que involucra a todo el negocio y parte desde las decisiones de la alta gerencia, detalló.

El 79,8% de los encuestados por Xertical, agregó, han mejorado su productividad gracias al uso del cloud y un 73,9% considera que ha impactado en el volumen de ventas. En el caso puntual de una aerolínea local, dijo, se han elevado las ventas 20% gracias al uso del cloud como base para transformar sus procesos.

La transformación, agregó, es algo vivo, que arrancó recién pero no termina, se mantiene en forma continua. Los proyectos van saliendo a manera de prototipo en pocos meses, se aplican y si no funcionan se intenta de otra manera. Lo importante es pensar en cómo se cambia la forma de trabajar para lograr mejores resultados.