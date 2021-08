Tesla se ha convertido en la marca de automóviles más valiosa y de más rápido crecimiento del planeta, según la clasificación de las marcas globales más valiosas de Kantar BrandZ para el año 2021.

El estudio revela que Tesla superó a sus rivales con un crecimiento en su valor de marca del 275% (alcanzando los US$ 42,606 millones).

“El sector automotor empezó a recuperarse en los meses postcuarentena, impulsado en un inicio probablemente para evitar el uso de transporte público; sin embargo, las marcas que se propongan fortalecer su percepción y compromiso en relación al cuidado del medio ambiente y sustentabilidad [como Tesla, fabricante de autos eléctrico cero emisiones] serán las que se fortalezcan y tendrá una recuperación más rápida”, apuntó Olivia Hernández, directora de Cliente Kantar División Insights Perú.

De acuerdo al estudio, Tesla triplica con creces su valor de marca, pasando de US$ 11,350 millones en 2020 a US$ 42,606 millones en 2021.

Además, los fabricantes alemanes de automóviles tuvieron un año fuerte, con un aumento del valor de la marca del 21% para BMW, para llegar a los US$ 24,821 millones; del 22% para Audi, con un valor de US$ 8,931 millones; y del 21% para Mercedes-Benz, cuyo valor quedó en US$ 25,835 millones.

Honda lideró la carga de las marcas japonesas, con el incremento de su valor de marca del 6%, en comparación con un año menos positivo para Toyota y Nissan, cuyos valores de marca disminuyeron un 5% y un 4%, respectivamente.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El ministro de Economía, Pedro Francke, ofreció una entrevista a El Comercio sobre sus primeros días en la gestión a cargo del MEF.