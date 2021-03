Conforme a los criterios de Saber más

El inicio de año suele ser flojo para el intercambio de monedas, respecto a noviembre y diciembre, y este primer bimestre no fue la excepción, más aun considerando la nueva cuarentena ante la segunda ola del COVID-19 que propició un bajón adicional en febrero pasado, señala Mateu Batle Sastre, CEO y cofundador de Rextie.

El impacto, asegura, se ha notado principalmente en los montos de cambio de las personas naturales y de las empresas, los cuales se redujeron en mayor medida que el número de operaciones, manteniendo entre 25.000 y 30.000 transacciones al mes.

“Definitivamente no ha sido una buena temporada -hay mucha incertidumbre y el precio del dólar, que está bastante alto, tampoco ayudó- pero tampoco fue tan acentuada como al inicio de la cuarentena de 2020, y confía que en este mes los niveles se recuperarán”, estima.

No en vano, la meta de la fintech para este 2021 es llegar a cambiar US$ 1.500 millones en el mercado peruano, 86,3% más que lo alcanzado el año pasado (US$ 805 millones); acumulado unos US$ 3.000 millones desde el inicio de su operación en 2016. “El volumen es un indicador importante y marca el éxito de este tipo de negocio porque los márgenes son estrechos”, asegura.

Por ello, agrega que su métrica es sobre todo el monto transaccionado. “Somos la primera casa de cambio de divisas digital a nivel de volumen, con una brecha bastante marcada respecto a las demás jugadores (2,6 veces por arriba que la firma que nos sigue) y queremos seguir ampliando esa diferencia”, precisa.

Los factores claves para lograr este objetivo es el nivel de retención que, a juzgar por el ejecutivo, es muy alto; la diversificación de servicios, ya que en diciembre pasado incorporaron el factoring; y en sí la mayor orientación de los consumidores hacia los servicios digitales, producto de la pandemia.

RUMBO A MÉXICO

En paralelo a sus objetivos locales, la empresa también está a un pie de lograr la internacionalización y entrar en México de la mano de un banco en dicho país que, por temas de confidencialidad, aun no puede revelar su nombre. “Este es uno de los mayores retos para este año y esperamos iniciar operaciones en la segunda mitad de este 2021”, estima Batle.

Indica que, a la fecha, están trabajando en la fase de implementación, los temas legales y de licencias ya los tienen cubiertos y solo están revisando aspectos técnicos, de cumplimiento, entre otros. “En México no existe una fintech con nuestro mismo modelo de negocio, por lo que esperamos escalar rápidamente y ganar mercado, considerando el gran aliado que tenemos, el importante comercio internacional con Estados Unidos y que nos enfocaremos en la pequeña y mediana empresa importadora y exportadora”, revela.

Informa que este es un mercado muy controlado por la banca tradicional, con oportunidades para su modelo disruptivo y cuyo potencial es enorme, por lo que podría ser entre cinco y 20 veces mayor al que tiene en Perú. Aunque no hay data específica, considera que en México podrían manejar en dos a tres años el mismo volumen que lograron en Perú en cuatro a cinco años.

Una vez consolidada la operación en México, el ejecutivo adelanta que Chile sería su nuevo foco de expansión, al menos así lo ven por ahora. “Todavía estamos en la fase de investigación, además también hay otros países interesantes en Centroamérica”, afirma.

PERIFERIAS DE LIMA

El año pasado, Rextie creció 132% respecto al 2019, superando como se menciona en líneas anteriores los US$ 805 millones, de los cuales entre el 65% y 70% corresponde al cambio de divisas de empresas importadoras y exportadoras y el 30% a 35% de personas naturales.

El directivo refiere que el ticket promedio de empresas durante el 2020 fue de US$ 11.900 por operación, teniendo una tendencia de cambio de cuatro veces al mes; mientras que en 2019 fue de US$ 9.700. En tanto, el ticket promedio de personas durante el 2020 fue de US$ 1.300 por operación.

Destaca que, en el transcurso del pasado ejercicio notó un incremento en la participación de clientes en las periferias de Lima, siendo Los Olivos, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho los distritos con más transacciones, representando cerca del 20% de las operaciones.