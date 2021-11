Conforme a los criterios de Saber más

Kallpa Securities SAB informó que lanzó al mercado su plataforma digital de tipo de cambio que permitirá realizar transacciones de hasta US$ 10.000 de forma directa y a precios “más competitivos”.

Según la empresa, Kallpa Cambios ayudará a que los usuarios puedan realizar sus cambios con mayor facilidad desde la página web o aplicativo móvil.

A través de un comunicado, la compañía señaló que ingresó al mercado de cambios hace cuatro años (en 2017) y desde entonces han negociado US$ 3.500 millones. En lo que va del 2021, ya van US$ 1.490 millones y esperan cerrar a fines de diciembre con US$ 1.700 millones.

Indicó que han creado una campaña de marketing singular en la que los peruanos más dolarizados nos recomiendan dónde cambiar sus dólares.

“Así, Benjamín Franklin, Frank Lincoln y Jorge Washington, todos peruanos trabajadores, nos comentan por qué cambiar en Kallpa Cambios. Si los expertos: bancos, empresas, casas de cambio, cambistas, ya cambian con nosotros, todos tenemos que cambiar”, precisó Kallpa.

