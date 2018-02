Toyota anuncia millonaria inversión en aplicación de taxis

A fin de tener un papel más influyente en la definición del futuro de la movilidad conectada, Toyota, el mayor fabricante de automóviles de Asia está invirtiendo 7.500 millones de yuanes (US$68,6 millones) adicionales en Japan Taxi, una aplicación para contratar taxis gestionada por Ichiro Kawanabe, un experto en el sector. Ambas partes colaborarán en la recopilación de datos y la conexión de terminales de taxi, dijeron las empresas en un comunicado el jueves.

Akio Toyoda, presidente de Toyota, tiene grandes ambiciones para el fabricante de autos y su rol en el futuro del transporte. Toyoda ha afirmado que la computación en la nube y la gestión de datos generarán cambios y presentarán oportunidades de nuevas fuentes de ingresos, en medio de un cambio histórico hacia vehículos conectados, autónomos y electrificados. Toyoda tiene el objetivo de transformar a la empresa, fabricante de autos desde hace 80 años, en un proveedor de servicios de movilidad.

“La pregunta es qué piensa Toyota del servicio de transporte en vehículos privados”, dijo Seiji Sugiura, analista en Tokai Tokyo Research Center en Tokio. “Ahora que Toyota ha invertido en Japan Taxi, el tema al que prestar atención es la expansión de Uber y la estrategia en Japón”.

Eso es lo intrigante: Toyota también es patrocinador de Uber.

La automotriz hizo una inversión estratégica en Uber por una cifra no revelada en 2016, como parte de una colaboración en la tecnología de viajes en vehículos privados. La inversión previa de Toyota en Japan Taxi fue el año pasado, por 500 millones de yenes, a través de Mirai Creation Fund, que también es respaldado por la firma de administración de fondos Sparx Group Co. y Sumitomo Mitsui Banking Corp.



Uber no ha logrado una expansión importante en Japón, donde representa menos de 1 por ciento de los viajes mensuales en Tokio. Aún así, la gigante de viajes compartidos afirma que se expandirá en Japón, Singapur y otras partes de Asia, según Brooks Entwistle, jefe del negocio de la empresa en la región. Al mismo tiempo, Kawanabe, conocido como el “Príncipe del taxi”, quiere asegurarse de que Uber no logre invadir la industria de taxis japonesa, con un tamaño de 1,72 billones de yenes. Además de manejar Japan Taxi, Kawanabe es el jefe de la federación de taxis más grande de Japón y lidera Nihon Kotsu Co., la empresa de taxis más grande de Tokio.

Toyota comenzó la prueba de equipos de recopilación de datos instalados en 500 taxis en el área de Tokio a modo experimental el año pasado. La recolección de datos de conducción y vídeos en tiempo real le permitirán diseñar mapas dinámicos, que podrían acelerar la adopción de vehículos con conducción automatizada, entre otras cosas. Toyota tiene como objetivo tener vehículos autónomos listos para circular por carreteras hacia 2020, y en calles de ciudades en los cinco años siguientes.

La aplicación Japan Taxi ha sido descargada cerca de 4 millones de veces desde su lanzamiento en 2011, y está registrada con unos 60.000 taxis, equivalente a aproximadamente a uno de cada cuatro que opera a nivel nacional, según el comunicado publicado el jueves. Toyota también está trabajando con Nihon Kotsu para acelerar la implementación de “JPN Taxi”, un nuevo modelo del fabricante de autos que asemeja a los taxis negros de Londres.



“Toyota está relacionada con Uber, ¿y al mismo tiempo protegerá la industria de taxis?”, planteó Sugiura. “Parece que están mirando hacia ambos modelos”.

